Дом офицеров Самарского гарнизона с фильмом «Бессмертные» выиграл Гран-при на фестивале  «За Россию»

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Дом офицеров Самарского гарнизона с фильмом «Бессмертные» выиграл Гран-при в номинации «Видеофильм» на военно-патриотическом фестивале Приволжского округа войск национальной гвардии «За Россию!».

Художественно-документальный фильм «Бессмертные» был снят Домом офицеров в 2016 году. Он имеет хронометраж 30 минут и рассказывает о самарском периоде 5-й гусарского Александрийского полка и его участии в Первой мировой войне.

5-й гусарский кавалерийский полк Русской императорской армии был образован в 1776 году. Он принимал участие в Заграничном походе в 1813 году, русско-турецких войнах в 1828 году и 1877-1878 годах, а также в Первой мировой войне. Указом Президента Российской Федерации почетное наименование «Александрийская» присвоено отдельной миротворческой бригаде Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, передает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО