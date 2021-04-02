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«Дом-2» снова выйдет в эфир на телеканале «Ю»

2 апреля 2021 22:29
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Ведущие те же: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Реалити-шоу «Дом-2» снова выйдет в эфир на телеканале «Ю», который входит в холдинг «Медиа-1», 19 апреля в 22:00 мск. Об этом говорится в сообщении телеканала, передает РБК.

«Канал «Ю» и ООО «Солярис промо продакшн» заключили сделку на показ известного реалити-шоу «Дом-2». Проект займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала с 19 апреля 2021 года», — сообщила пресс-служба канала.

Проект выйдет под названием «Дом-2. Новая любовь». Его ведущими будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

 

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