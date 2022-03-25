Должностные лица Самарской таможни ответили на вопросы ульяновских экспортеров

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Должностные лица Самарской таможни приняли участие во встрече с ульяновскими экспортерами на базе Ульяновской торгово-промышленной палаты.

Участие в заседании приняли более 50 предпринимателей. Основные вопросы касались разрешительного порядка экспорта российской продукции. Собравшимся был разъяснен порядок получения и предоставления в дальнейшем таможенным органам сертификата СТ-1, подтверждающего отечественное происхождение товара.

В Приволжском таможенном управлении создана горячая линия по вопросам оформления товаров первой необходимости, продовольствия, товаров медицинского назначения ((831) 229-93-30, (831) 229-95-53, (831) 229-93-49, (831) 229-93-51).

Кроме того, для оперативной связи и получения консультаций в Самарской таможне действует колл-центр (тел. 8 (846) 933 73 32, 8 906-344-33-16, 8 (3532) 79-92-63).

На вопрос о возможных задержках на границе с Казахстаном ответила начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Самарской таможни Инна Древко: «Если контролируемый товар российского производства и у перевозчика есть сертификат

СТ-1, то никаких сложностей при пересечении границы Российской Федерации не возникнет. Стоит отметить, что контроль в приграничной территории осуществляют мобильные группы выборочно».

Таможенники выразили готовность к ведению диалога с бизнесом и доведению, при необходимости, возникающих вопросов и предложений до ФТС России, в том числе во взаимодействии с Правительством Ульяновской области и Торгово-промышленной палатой Ульяновской области.

И.о. заместителя начальника Самарской таможни Максим Шубин подчеркнул: «Таможенные органы контролируют исполнение постановлений Правительства РФ. До участников внешнеэкономической деятельности доведены основные положения нормативных актов, регулирующих порядок перемещения через границу отдельных категорий товаров. Попытки недобросовестных предпринимателей нарушить запреты и ограничения будут пресекаться. Мы будем предпринимать все меры чтобы обеспечить экономическую безопасность Российской Федерации».