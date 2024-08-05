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Доля людей с нормальным весом в России уступила тем, у кого есть предожирение

5 августа 2024 09:37
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Доля людей с нормальным весом в России уступила тем, у кого есть предожирение

Количество россиян, у которых наблюдается предожирение, в России достигло 43,9%. При этом доля тех, у кого вес тела находится в норме, ниже — 35,7%, следует из результатов выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованных Росстатом.

При этом доля тех, у кого нормальный вес тела, снизилась с 2018 года (когда последний раз проводилось подобное обследование) — с 36,3%. А доля тех, у кого предожирение, — выросла с 40,1%.

Росстат для оценки веса оперирует принятыми Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) критериями. Индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5 говорит о дефиците веса, значение индекса от 18,5 до 25 соответствует нормальному весу. Если ИМТ выше 25, но ниже 30, можно говорить об избыточном весе, соответствующем стадии предожирения. ИМТ 30–35 соответствует ожирению первой степени, ИМТ 35–40 — ожирению второй степени, ИМТ более 40 — ожирению третьей степени.

ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м)², пишет РБК.

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