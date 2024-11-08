Доля личных подсобных хозяйств в России сократилась до минимума за 20 лет

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Доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) по итогам 2023 г. составила 25% в общем объеме выпуска сельхозпродукции в России, что является минимальным показателем как минимум с 2002 г. К таким выводам пришли аналитики аудиторской компании Б1 в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».

Доля ЛПХ в общей структуре производства сельскохозяйственных товаров с 2002 по 2023 г. сократилась с 53 до 25% и составила в денежном выражении по итогам прошлого года 2,1 трлн руб., следует из данных Б1. При этом доли крупных сельхозорганизаций (СХО) и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) за тот же период выросли на 17 и 10 п. п. соответственно и достигли 60,7% и 14,3%. В деньгах они выпустили продукции в 2023 г. на 5,1 трлн и 1,2 трлн руб. соответственно.