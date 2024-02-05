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«Добрые новости»: в губернии продолжается приём заявок для участия в федеральном проекте

5 февраля 2024 17:15
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Приём заявок продлится до 26 апреля.

В рамках реализации федерального информационного проекта «Добрые новости» в Самарской области продолжается заявочная кампания на конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Напомним, информационный проект впервые был проведён в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости инициатива Самарского региона была поддержана федеральными партнёрами для реализации по всей стране, и проект приобрел статус федерального.

Ежегодно растёт количество заявок на конкурс. В 2023 году было подано 720 заявок, аудитория тематических лекториев, проводимых в рамках проекта, составила более 46 тысяч человек, а итоговое мероприятие проекта – XII форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» – привлекло порядка 1500 участников.

«Это масштабный проект, который, действительно, стал федеральным, благодаря участию большого количества регионов России и  вовлеченности федеральных партнеров, которые помогают его реализовывать. Безусловно, радует, что каждый год количество заявок растет, и появляются новые интересные направления в рамках проекта», ­– открыла заседание оргкомитета «Добрых новостей» 2024 года Инна Жичкина, координатор федерального информационного проекта.

На заседании участники встречи обсудили положения конкурсов, проводимых в рамках проекта, и выдвинули свои предложения. Напомним, 2024-й по Указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи, поэтому было предложено одну из номинаций посвятить семейной тематике, а также в фокус внимания взять тему краеведения и историю родного края. Лучшие конкурсные работы в категории «Плакаты» предложено разместить на медиаэкранах на площади Славы в Самаре. «Все, что происходит у нас в стране, освещается в СМИ. А это значит, что каждый год работы разные. Наступивший год – Год семьи, безусловно, акцент будет сделан на этой теме», – отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Главной особенностью проекта 2024 года станет акцент на трёх основных темах:

– Поддержка российских военнослужащих, участников СВО и членов их семей;

– Подведение итогов Года педагога и наставника;

– Год семьи, популяризация семейных ценностей, многодетности, преемственности поколений.

Всего в рамках проекта в 2024 году пройдет 4 конкурса: конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрый новости», конкурс юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева, конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, который пройдёт в рамках XIII форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости».

В феврале–апреле 2024 года в рамках проекта пройдут тематические образовательные лектории с привлечением федеральных экспертов.

Финалом проекта станет масштабный XIII федеральный форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», который состоится в июне. На форуме будут подведены итоги конкурсов, организованы дискуссионные площадки с федеральными спикерами и выставка лучших реализованных социальных проектов со всех муниципальных образований Самарской области.

Приём заявок продлится до 26 апреля. Для участия необходимо отправить заявку по адресу электронной почты dobronews@bk.ru.

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