До окончания голосования по «Формированию комфортной городской среды» осталось 7 дней

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До окончания голосования в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» осталось всего 7 дней!

На обновление претендуют 19 общественных пространств по всей Самаре. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, преобразятся в 2022 году.

Есть несколько способов отдать свой голос за выбранный проект. Голосование доступно на сайте 63.gorodsreda.ru, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Голосование продлится до 30 мая.