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До конца текущего года планируется предоставить 970 новых квартир взамен аварийного жилья 2197 жителям региона

31 августа 2021 16:13
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В Самарской области уже более 4 000 человек расселены из аварийного жилья.

Переселение граждан из аварийного жилья в Самарской области ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

Программа по переселению граждан рассчитана до 2025 года и находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Всего в программе участвуют 23 муниципальных образования Самарской области.

«В 2019 году мы переселили 329 человек, в 2020 году – 2 560 человек. А в 2021 году целевой показатель расселения еще больше – 3 032 человека, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», - отмечал Дмитрий Азаров.

До конца текущего года в рамках II этапа (2020-2021) планируется предоставить 970 новых квартир взамен аварийного жилья 2197 жителям региона. Общая площадь помещений составит 36,37 тыс. кв. м. На сегодняшний день уже расселили 1947 человек из 835 аварийных жилых помещений общей площадью 31,4 тыс. кв. м, что составляет 86 % от общего запланированного объема II этапа государственной программы. Кроме этого, в 2020 году по иным программам (муниципальный жилой фонд и ДРЗТ) расселено 187 человек из 65 жилых помещений общей площадью 2, 19 тыс. кв. м.

«Для региона участие в программе переселения очень важно. Ведь благодаря этому у людей появляется возможность переехать в новое жилье», – поделилась жительница аварийного дома Наталья Крупина.

В рамках III этапа (2021-2022) планируется расселить 4 617 человек из 1 852 помещений общей площадью 70, 21 тыс. кв. м. В настоящее время расселили 404 человека из 184 аварийных жилых помещений общей площадью 7,5 тыс. кв. м, что составляет 10,7 % от объема этапа.

«Процесс расселения идет в плановом режиме. Условия проживания за время реализации государственной программы изменят более 24 тысяч граждан. Повышение качества жизни людей – это важная составляющая региональной стратегии лидерства», – отметила руководитель управления ликвидации аварийного жилья министерства строительства Самарской области Светлана Коростина.

Вопросы повышения качества жизни населения важная часть Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

 

Теги: аварийное жилье переселение

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