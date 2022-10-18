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Как стереотипы влияют на межнациональные отношения? Почему мы все разные? Как жить в мире, где столько людей? На все эти вопросы самарские школьники, учащиеся 5-х и 7-х классов, искали ответы на уроке «Мы живем в России». Проект «#Я познаю этно» реализуется Культурным центром «Лука» при поддержке Департамента внутренней политики Правительства Самарской области.

В современных школах обучаются представители разных языков, национальностей и религий. Каждый ребенок по-своему воспринимает окружающий мир, у каждого в семье – свои обычаи, своя культура и свой язык. Одни любят бешбармак и плов, другие – картофельные драники и шкварки. Кто-то говорит «мама», а кто-то «энкей», «нана» или «омма».

«Класс – это маленькая семья. И очень хочется, чтобы в этой семье всегда царили взаимопонимание и взаимовыручка», - отмечают педагоги общеобразовательных школ.

«Такие уроки необходимы для того, чтобы показать детям, что важен сам человек, важны его личностные качества, что каждый человек по-своему уникален. С современными школьниками необходимо вести диалог, показать доброе и уважительное отношение к разным народам. А для этого очень важны обычаи, культура, языковые и кулинарные особенности», подытожила после окончания урока заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Школы № 9 г.о.Самара Шимолюк Виктория Анатольевна.

До конца октября в проекте «#Я познаю этно» примут участие больше 1200 самарских школьников.