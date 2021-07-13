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До 5 сентября можно зарегистрироваться для участия во Всероссийском форуме «Моя семья в легендарной летописи Отечества»

Участниками форума станут граждане Российской Федерации и граждане других государств, имеющие родственные и исторические связи с Россией. Они поделятся историями, традициями своих семей, трудовыми, научными, спортивными, творческими достижениями, приобретут практику работы с архивными фондами, навыки создания генеалогического древа и семейного герба.

Программа форума разработана с учетом позиции Президента РФ Владимира Путина о важности личного примера, искренних и значимых поступков в воспитании подрастающего поколения. Цель форума – формирование гражданской идентичности, интереса к изучению истории своей семьи, к ее прошлому, вклада членов семьи в социально-экономическое развитие страны в мирное и военное время.

Для участия в Форуме участнику необходимо заполнить заявку на официальном сайте форума с приложением своей работы http://форум-моя-семья.рф/ либо зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/GJXiyMvhUnPxJ51u9.

Регистрация на форум открыта до 5 сентября 2021 года. Подробную информацию о форуме можно получить на сайте.

Фото: vk.com