До 5 марта продлена регистрация на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

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Конкурс, организованный АНО «Диалог Регионы» при поддержке АНО "Россия страна возможностей" даёт возможность специалистам в области информационных технологий совершить свой личный прорыв в сфере digital и стать частью региональных "цифровых" команд.

Бонусы ждут участников уже в процессе конкурса. Те, кто дойдет до конца дистанционного этапа конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», получат доступ на вебинар от ведущих интернет-специалистов страны на тему «Креативный интернет-контент, или Как интересно рассказать об инфоповоде». Для получения бонуса достаточно пройти все этапы регистрации и завершить тестовое задание.

Дошедшие до финала смогут уверенно претендовать на лидерские позиции в digital-сфере, так как получат колоссальный объем профильных знаний. Победители конкурса будут учиться у ведущих интернет-экспертов страны, пройдут стажировку на базе МГУ, а также в компаниях-партнерах, смогут посещать профильные мероприятия в России и за рубежом, презентовать свои проекты крупным российским компаниям. Лучших конкурсантов включат в кадровый резерв АНО «Диалог» и пресс-служб органов власти.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» создан не для профессионалов в сфере IT, это возможность реализоваться для гуманитариев. Отвечая вызовам времени, они будут коммуницировать с интернет средой и внутри нее, это будущие медиаананлитики, копирайтерры, SMM-специалисты. Об этом говорит и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и офлайн, исчезает на глазах. Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Они происходят в физической реальности и в интернет-среде. Этот конкурс не про программистов, он про коммуникации — и не только в интернет-среде. Запрос на таких специалистов большой».

В свою очередь руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков рассказал, что в регионе активно формируется сильная школа в digital-сфере, базисом для которой выступают, в первую очередь, вузы, и очень ценно, что участники конкурса смогут получить объективную оценку своих компетенций. Экспертное мнение поможет им определить или скорректировать пути своего профессионального роста и стать теми специалистами, которые будут строить цифровое будущее страны.