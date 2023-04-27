До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов

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До 30 июня 2023 года Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, получивших грантовую поддержку. Оцениваются проекты, срок реализации которых завершился в 2022 году. В результате оценки будут названы 100 лучших проектов России.



Напомним, что Самарская область традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда Президентских грантов, по числу победителей и по объёмам получаемой поддержки. В регионе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для победы в конкурсах. Глава Самарской области неоднократно подчеркивал, что НКО – это большой резерв для развития всего региона. Так, по итогам двух конкурсов 2022 года поддержку Фонда Президентских грантов получили 129 НКО региона. Это лучший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Важно, что мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые инициируют общественные организации и которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия и просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигаются, - отметил на одной из встреч с представителями общественности Губернатор Дмитрий Азаров.



По инициативе общественников в области реализуются значимые всероссийские и региональные проекты.

За последние четыре года по итогам оценки результатов реализованных проектов самарскими СОНКО в ТОП-100 лучших проектов России, поддержанных Фондом президентских грантов, входили:

• «Дорога добра» Центра информационного развития «Генезис»,

• «Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Самарской региональной общественной организации «За информационное общество»,

• «Жизнь – в движении!» Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр»,

• «Котоспас без прикрас!» Благотворительного фонда помощи бездомным животным г. Тольятти «Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек «Приют Кошкин дом»,

• «PRO-Содействие» Фонда «Социальные Инвестиции»,

• «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается» Автономной некоммерческой организации «ЧИСТЫЕ ВОДОЁМЫ»,

• «Улучшение оказания социально-психологической помощи пациентам хосписа и их близким в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Автономной некоммерческой организации «САМАРСКИЙ ХОСПИС»,

• «Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью» Благотворительного Фонда «ЕВИТА».



В этом году в оценке проектов, реализованных в 2022 году, может принять участие каждый житель региона. Оценка проходит на базе портала https://оценка.гранты.рф.



«Поддержите оценкой хорошие общественные проекты, которые помогли вам, вашим близким или знакомым. В наших общих силах помочь фонду понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами, - говорит руководитель Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева. - Полученные оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить грантовую поддержку в будущих конкурсах».