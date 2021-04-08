До 30 апреля можно подать заявку на Всероссийский конкурс «Вектор детства»

58

Всероссийский конкурс «Вектор детства» проходит по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В нем могут принять участие государственные и муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации.

Цель – поддержать инновационные социальные государственные и общественные проекты в сфере защиты семьи и детства. "Вектор "Детство-2021" проходит в рамках Десятилетия детства, объявленного в России Президентом страны Владимиром Путиным. Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации – важная часть стратегии лидерства и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, в регионе семьи с детьми получают необходимые меры поддержки, создаются дополнительные места в детских садах, школах.

Для участия в конкурсе «Вектор детства» необходимо представить социальные инициативы по поддержке семьи и детства, преодолению детского и семейного неблагополучия, сохранению традиционных семейных ценностей, которые реализуются в регионе при поддержке областных властей.

Подать заявку можно до 30 апреля 2021 года. Для этого необходимо направить в адрес организационного комитета конкурса пакет документов, заполнив соответствующую электронную форму, размещённую на сайте.

Победителями станут лучшие социальные инициативы в нескольких категориях: «ТОП – 1. Лучший проект 2021 года», «ТОП – 10» - 10 лучших практик (по одной в каждой номинации), «ТОП – 100» - 100 лучших из представленных к рассмотрению проектов. Также запланирована специальная номинация конкурса - «Региональные модели и управленческие решения повышения эффективности системы социальной поддержке семье и детям».