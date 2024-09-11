До 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за лучшего участкового полицейского

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Сегодня, 11 сентября, стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2024».

До 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за полицейского, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции.

Дорогие жители Самарской Губернии! Вы встречаете участкового на улице, знаете, как связаться с ним в любое время и о том, что, обратившись к нему – всегда получите помощь и, конечно же, уверены, что именно ваш участковый – самый лучший? Тогда у вас вновь появилась уникальная возможность отдать голос именно за своего районного полицейского, ведь уже сегодня, 11 сентября, стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2024», который продлится до 20 сентября. Мы приглашаем вас принять в нём участие и поддержать лучшего сотрудника подразделения участковых уполномоченных полиции, что особенно актуально в год столетия службы.

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» - это масштабная акция, которая не только способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, укреплению престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, но и яркий пример открытого взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Конкурс проходит в три этапа:

Первый этап – районный, голосование пройдет с сегодняшнего дня по 20 сентября;

Второй этап – региональный, голосование пройдет с 7 по 16 октября;

Третий этап – федеральный, голосование пройдет с 1 по 10 ноября.

Чтобы вы смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте Главного управления МВД России по Самарской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе, о количестве преступлений, раскрытых при содействии каждого конкурсанта, рассмотренных обращений, о его достижениях на службе и о том, какие увлечения у народных героев вне трудовых будней. Отдать голос за народного участкового вы можете прямо сейчас при переходе по ссылке.