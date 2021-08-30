до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации

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Конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!» проводит Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ) с 2017 года. Цель конкурса – выявление и информационная поддержка лучших социальных практик, вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.

В этом году в конкурсе утверждено 14 номинаций: «Социальная помощь», «ЗОЖ и спорт», «Поддержка семьи, материнства, детства, отцовства», «Культура», «Молодежная политика», «Наука и образование», «Базовые права и свободы», «Экология», «Социальное предпринимательство», «Гражданский долг», «Межнациональное согласие. Общественная дипломатия», «Защита животных», «Медицина и здравоохранение», «Специальная номинация».

Чтобы подать заявку на конкурс необходимо заполнить регистрационную форму на сайте https://oprf.ru/registration, затем на странице конкурса https://oprf.ru/my-project ответить на вопросы анкеты и приложить дополнительные материалы (презентация, рекомендательные письма, фотографии и т.д.). В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане и социально ответственные компании, которые уже реализуют социальные проекты или другие инициативы в сфере развития гражданского общества.

Подведение итогов и награждение финалистов состоится в ноябре в Москве в рамках итогового форума «Сообщество». Каждый победитель получит 200 тысяч рублей на развитие своего проекта.

Отметим, что Самарская область является одним из лидеров среди регионов по количеству реализуемых социальных инициатив. Некоммерческие организации Самарской области имеют реальную возможность получать поддержку из бюджетов разного уровня, в том числе по программе Президентских грантов, в рамках Губернаторского проекта «СОдействие», по результатам областного конкурса общественных проектов и из муниципальных бюджетов. Сегодня идея поддержки общественных инициатив находит отклик на самом высоком уровне: Президент страны Владимир Путин неоднократно ставил задачу активно работать с общественными и некоммерческими организациями. Так, в первом полугодии 2021 года на конкурс Президентских грантов от Самарской области были поданы 484 заявки. Поддержку Главы государства получили 135 лучших социально-значимых проектов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что поддержка социальных проектов на региональном уровне важна, а инициатива людей, их стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе, являются главной движущей силой общества.