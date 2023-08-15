До 10 сентября 2023 года идёт приём конкурсных материалов на II Международный конкурс «ЛИДЕР НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ». В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане ― представители неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет. Лидеры НПО, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, не должны являться государственными и муниципальными служащими.
Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов с целью развития позитивного потенциала партнерства и сотрудничества; создания системы поддержки прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, обмена лучшими практиками в сфере народной дипломатии, способствующими укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами.
С 1 по 10 октября для всех участников конкурса в онлайн-формате состоится образовательный интенсив.
В полуфинал конкурса пройдут 100 конкурсантов и 17-31 октября для них состоится онлайн-практикум (выполнение практических заданий, решение практических кейсов).
В финал выйдут только 30 человек, из которых будут определены победители конкурса — лидеры народной дипломатии.
Конкурсная комиссия уже принимает конкурсные материалы по следующим направлениям:
— Культурная дипломатия;
— Бизнес дипломатия;
— Научная дипломатия;
— Цифровая дипломатия;
— Туристическая дипломатия;
— Спортивная дипломатия;
— Историческая память;
— Волонтерство/добровольчество;
— Гастрономическая дипломатия;
и другие.
Материалы лучших практик победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте Ассамблеи народов России и на сайте конкурса: http://народнаядипломатия.рф и http://public-diplomacy.org
Организаторы конкурса — Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» и Администрация губернатора Пермского края.
Конкурс проводится при поддержке:
Фонда президентских грантов;
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;
Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству;
Федерального агентства по делам молодежи;
Федерального агентства по делам национальностей;
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции;
Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»;
Общероссийского общественного движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум);
АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений».
Партнеры Конкурса:
Ассамблея народа Кыргызстана (Кыргызская Республика);
Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами (Республика Беларусь);
Национальный форум НПО Азербайджана (Республика Азербайджан);
Национальный центр народной дипломатии ШОС (Россия);
Общенациональный союз некоммерческих организаций (Россия);
Общественная организация «Форум «Болгария – Россия» (Республика Болгария);
Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана» (Республика Казахстан);
Социально-культурная общественная организация «Дом русской книги» (Республика Армения);
Таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами (Республика Таджикистан);
Центр дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане (Республика Таджикистан);
Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане (Республика Узбекистан).
Информационные партнеры Конкурса:
Медиахолдинг «Регионы России»;
Гильдия межэтнической журналистики;
Международная Ассоциация Блогеров (Федеративная Республика Германия);
Международное онлайн аналитическое агентство «Ethnoglobus.az» (Республика Азербайджан);
Союз журналистов Болгарии (Республика Болгария).
Официальный язык Конкурса - русский.
Сайт конкурса: http://народнаядипломатия.рф