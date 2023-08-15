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До 10 сентября 2023 года идёт приём конкурсных материалов на II Международный конкурс «ЛИДЕР НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ». В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане ― представители неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет. Лидеры НПО, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, не должны являться государственными и муниципальными служащими.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов с целью развития позитивного потенциала партнерства и сотрудничества; создания системы поддержки прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, обмена лучшими практиками в сфере народной дипломатии, способствующими укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами.

С 1 по 10 октября для всех участников конкурса в онлайн-формате состоится образовательный интенсив.

В полуфинал конкурса пройдут 100 конкурсантов и 17-31 октября для них состоится онлайн-практикум (выполнение практических заданий, решение практических кейсов).

В финал выйдут только 30 человек, из которых будут определены победители конкурса — лидеры народной дипломатии.

Конкурсная комиссия уже принимает конкурсные материалы по следующим направлениям:

— Культурная дипломатия;

— Бизнес дипломатия;

— Научная дипломатия;

— Цифровая дипломатия;

— Туристическая дипломатия;

— Спортивная дипломатия;

— Историческая память;

— Волонтерство/добровольчество;

— Гастрономическая дипломатия;

и другие.

Материалы лучших практик победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте Ассамблеи народов России и на сайте конкурса: http://народнаядипломатия.рф и http://public-diplomacy.org

Организаторы конкурса — Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» и Администрация губернатора Пермского края.

Конкурс проводится при поддержке:

Фонда президентских грантов;

Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям;

Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству;

Федерального агентства по делам молодежи;

Федерального агентства по делам национальностей;

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции;

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»;

Общероссийского общественного движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум);

АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений».

Партнеры Конкурса:

Ассамблея народа Кыргызстана (Кыргызская Республика);

Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами (Республика Беларусь);

Национальный форум НПО Азербайджана (Республика Азербайджан);

Национальный центр народной дипломатии ШОС (Россия);

Общенациональный союз некоммерческих организаций (Россия);

Общественная организация «Форум «Болгария – Россия» (Республика Болгария);

Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана» (Республика Казахстан);

Социально-культурная общественная организация «Дом русской книги» (Республика Армения);

Таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами (Республика Таджикистан);

Центр дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане (Республика Таджикистан);

Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане (Республика Узбекистан).

Информационные партнеры Конкурса:

Медиахолдинг «Регионы России»;

Гильдия межэтнической журналистики;

Международная Ассоциация Блогеров (Федеративная Республика Германия);

Международное онлайн аналитическое агентство «Ethnoglobus.az» (Республика Азербайджан);

Союз журналистов Болгарии (Республика Болгария).

Официальный язык Конкурса - русский.