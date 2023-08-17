До 1 сентября можно выбрать тип электронной подписи для сотрудников

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Внесены изменения в закон «Об электронной подписи». Теперь сотрудники до осени 2024 года могут продлить себе возможность подписывать документы от имени организации электронной подписью с сертификатом юрлица. Для этого нужно успеть сходить в коммерческий удостоверяющий центр (УЦ) до 1 сентября этого года!



Как будет работать подпись с сертификатом юрлица после 1 сентября

Если сотрудник не успеет обратиться в УЦ, то с 1 сентября 2023 года он сможет пользоваться электронной подписью с сертификатом юрлица до окончания срока её действия. А дальше — только квалифицированной электронной подписью (КЭП) физлица в сочетании с машиночитаемой доверенностью (МЧД).



Чтобы подписывать документы таким способом, нужно получить КЭП физического лица в УЦ. После этого руководитель организации должен выдать машиночитаемую доверенность.



Как выпустить машиночитаемую доверенность

МЧД — электронная форма бумажной доверенности, подписанная КЭП руководителя организации.



1 сентября 2023 года возможность оформить МЧД появится в личном кабинете юрлица на Госуслугах. Такой документ можно будет использовать для получения услуг на портале или при взаимодействии с любыми контрагентами.



Выпустить машиночитаемую доверенность можно также в системе организации или в любой другой системе, имеющей функциональность по созданию МЧД.