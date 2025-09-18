До 1 октября льготники Самарской области могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год

Я нашел ошибку
Главные новости:
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
В Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

До 1 октября льготники Самарской области могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год

18 сентября 2025 09:35
131
До 1 октября льготники Самарской области могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год

Федеральные льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на следующий год. Отделение СФР по Самарской области напоминает, что это можно сделать только до 1 октября.

Набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме, а также частично или полностью в денежном эквиваленте. В 2025 году полная стоимость НСУ составляет 1 728,46 рублей в месяц. В натуральном виде в него входят:

 

  • лекарственные препараты для медицинского применения и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью (1 331,30 рублей);

  • путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (205,95 рублей);

  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (191,21 рублей).

Подавать заявление требуется только в том случае, если гражданин хочет изменить текущий порядок получения соцслуг. Сделать это можно до 1 октября 2025 года через портал Госуслуг, в любой удобной клиентской службе Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. Если же гражданина устраивает текущая форма получения НСУ и он не планирует ее менять в следующем году, подавать заявление не требуется.

«Если гражданин сохранит право на льготы в натуральном виде, то сможет получать их в необходимом объеме, а не по номинальной стоимости», — уточнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

К числу федеральных льготников, имеющих право на получение НСУ, относятся: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя, жители осажденного Сталинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, а также лица с инвалидностью всех групп, включая детей с инвалидностью.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
621
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
319
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
967
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
411
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
550
Весь список