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До 1 мая жители Самарской области могут направить заявки для участия во Всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы»

6 февраля 2025 12:38
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До 1 мая жители Самарской области могут направить заявки для участия во Всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы»

В Год защитника Отечества,  в преддверии 80-летия Великой Победы в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, проводится Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2025».

К участию в конкурсе принимаются следующие работы: литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография и/или текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Работа должна быть выполнена на русском языке и направлена до 1 мая в электронном виде вместе с Заявкой на участие.

К конкурсу допускаются все желающие, точно выполнившие требования к работам конкурса, согласно его Положению. Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются.

В оргкомитет конкурса вошли: Союз Писателей России, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Подробная информация о конкурсе на официальных ресурсах:  https://героивеликойпобеды.рф/,  https://vk.com/gvp2017.

Теги: Акценты

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