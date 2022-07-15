Я нашел ошибку
Главные новости:
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
В Самаре начали ремонт дорог у Вертолетки
В Самаре начали ремонт дорог у Вертолетки
На развязке на Ново-Садовой в Самаре уложили последнюю балку
На развязке на Ново-Садовой в Самаре уложили последнюю балку
Самарскую шаурмы назвали самой вкусной
Самарскую шаурмы назвали самой вкусной
Металлическая лестница на улице Ульяновской в Самаре рискует стать следующим местом ЧП
Металлическая лестница на улице Ульяновской в Самаре рискует стать следующим местом ЧП
Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги
Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги
Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян
Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Днем местами по Самарской области ожидается гроза

15 июля 2022 09:45
117
Днем местами по Самарской области ожидается гроза

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 15.07.2022 местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра порывы 15-18 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!
 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
31
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
433
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
348
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
546
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
3047
Весь список