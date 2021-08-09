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Днем 10 августа в Самарской области ожидается жара до +35 С°

9 августа 2021 12:27
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Днем 10 августа в Самарской области ожидается жара до +35 С°

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 10 августа 2021 года в Самарской области ожидается жара +30, +35 С°.
Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;
- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;
 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;
- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;
 - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);
- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;
- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;
- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: аномально жаркая погода жара

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