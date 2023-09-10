Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня Города

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Дорогие земляки!

В эти сентябрьские дни наш любимый город в 437-й раз отмечает свой рождения.

Этот праздник особенно дорог каждому из нас. Он дарит нам чувство единения и причастности к многовековой истории и культуре красавицы-Самары, достижениям всех поколений наших земляков.

Не раз столица нашего региона играла ключевую роль в истории страны. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей СССР и внес значительный вклад в победу над фашистской Германией, за что был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести».

В послевоенное время город быстро рос. Стремительно развивалась его авиационная, космическая, металлургическая и легкая промышленность. Благодаря созидательному труду, таланту, упорству и самоотверженности горожан наш областной центр обрел индустриальную мощь и свой неповторимый облик.

Уже многие десятилетия Самара – признанная космическая столица России. Лидерство в этой сфере обеспечивают такие всемирно известные предприятия, как РКЦ «Прогресс», «ОДК-Кузнецов» и другие.

Современная Самара – один из крупнейших научно-образовательных центров России. У нас успешно работает исследовательский центр Российской академии наук, динамично развивается НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», прогрессирует вузовская наука. Серьезным шагом к достижению технологического суверенитета региона и страны в целом является создание международного межвузовского кампуса, который станет точкой роста науки и образования в России.

В последние годы благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, город преображается. Строятся новые жилые дома, дороги и развязки, детские сады, школы и медицинские учреждения, возводятся спортивные объекты, обновляется парк пассажирского транспорта. При активном участии горожан благоустраиваются дворы, общественные пространства, историческая часть мегаполиса. Продолжается строительство станции метро «Театральная».

Мы и дальше будем делать все для того, чтобы сделать Самару комфортным для жизни, инвестиционно привлекательным городом, где каждый может раскрыть свои таланты и способности, стать полезным обществу и обрести счастье.

Сегодня, как и восемь десятилетий назад, Самара вновь стала надежным тылом для защитников Отечества и их семей, что обеспечивается устойчивым развитием экономики, способной обеспечить нужды фронта, и уверенностью каждого бойца, что его близкие окружены вниманием и заботой. Объединяющим началом для жителей региона стала помощь Донбассу, Запорожской и Херсонской областям. Самарцы и здесь откликнулись одними из первых, еще раз доказав, что самарского сердца хватит на всех.

Дорогие земляки! Большое счастье — вместе обустраивать родную землю, радоваться успехам Самары, создавать условия для ее дальнейшего развития и процветания!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров