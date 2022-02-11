Дмитрий Нагиев заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни

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Актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил РИА Новости, что заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни, но будет не единственной такой заменой.

"Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них", — сказал Нагиев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актёр заменит Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала. Позднее эта информация была подтверждена в официальном Instagram КВН — пресс-служба опубликовала афишу, на которой указано, что ведущим будет Нагиев.

В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, "не чужих нашей игре, передаче".

Фото: РИА Новости / Нина Зотина