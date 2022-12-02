Дмитрий Чернышенко: за 2 года на основе аналитики ЦУР было принято более тысячи управленческих решений

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Напомним, Центры управления регионами были созданы во всех субъектах страны по поручению Президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы».

В Центры управления регионами поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью области, республики или края.

«За 2 года работы Центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Центры управления регионами работают не только в субъектах страны, но и в 530 муниципальных образованиях России.

К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Важность работы с обратной связью возведена в ранг ключевых показателей эффективности органов власти. Так, уже в ряде регионов зарплата госслужащих коррелирует с показателями качества и скорости ответов гражданам.

В Самарской области из 75 тыс. ответов было допущено только 6% просрочек. Это один из самых низких показателей в стране. Однако и в нашем регионе был введен новый критерий начисления заработной платы — своевременность и качество ответов госслужащих. Кстати, он начал действовать с 1 декабря.

«Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог Регионы».