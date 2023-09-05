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Дмитрий Чернышенко: свыше миллиона первокурсников приступили к учебе в вузах России
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Дмитрий Чернышенко: свыше миллиона первокурсников приступили к учебе в вузах России

5 сентября 2023 16:08
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В 2023 году возросло количество бюджетных мест.

Вице-премьер правительства страны Дмитрий Чернышенко рассказал, что в этом году почти 4,5 млн студентов начали обучение в российских вузах, из них – 1 236 022 первокурсника. Основной этап приемной кампании прошел штатно, продолжается прием в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

Напомним, что в 2023 году возросло количество бюджетных мест. При этом распределение контрольных цифр приема было максимально ориентировано на потребности российской экономики. Что касается Самарской области, в этом году прием ведется на 12 235 бюджетных мест, из них 9678 мест предусмотрены на программы бакалавриата и специалитета. Важно, что сохранилась и региональная выплата поступившим в вузы Самарской области и оставшимся учиться в родном регионе.

По словам Дмитрия Чернышенко, в этом году получили бюджетные места вузы новых регионов – 37 089. Кроме того, по поручению Президента РФ обучение стало доступно и участникам СВО и их детям в рамках отдельной квоты. Всего по ней было зачислено около 8,5 тысячи человек, однако ряд вузов приняли решение о зачислении сверх этой квоты, за счет собственных средств.

«К нам поступило 104 488 ребят из стран дальнего и ближнего зарубежья, что подтверждает востребованность российского образования. Из них 25 тысяч – в рамках квоты правительства», – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что самыми популярными в этом году стали направления: информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент. Среди наиболее востребованных вузов – РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финуниверситет.

Вице-премьер также сообщил, что у молодежи пользуется популярностью суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Через него в 2023 году подали заявления более 375 тысяч абитуриентов.

«По поручению главы государства реализуется новая национальная система высшего образования. С 1 сентября начался пилотный проект, в котором участвует 6 вузов. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового – со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированного – от 1 года до 3 лет и аспирантуры», – пояснил детали новой системы Дмитрий Чернышенко. – Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, а сроки обучения будут устанавливаться в зависимости от направления подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Такая система подготовки станет применяться по 111 специальностям».

Кроме того, разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. Он позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории для студентов, а также даст им возможность получать нескольких квалификаций.

 

Фото:   ru.freepik.com

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