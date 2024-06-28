Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников школ с праздником

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В российских школах 28 и 29 июня проходят выпускные. С праздником выпускников поздравил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В этом году более 2 млн 300 ребят выпускаются из 9-ых и 11-ых классов по всей России. Многие из них продолжат обучение в вузах, техникумах и колледжах.

Выбирая специальность, выпускники могут ориентироваться на утвержденные Президентом приоритетные направления научно-технологического развития.

В их число вошли направления, связанные с энергетикой, медициной, сельским хозяйством, информационной безопасностью, климатом, транспортом, связью, образованием.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко напомнил про федеральный проект «Профессионалитет» для студентов колледжей. Это уникальная возможность для ребят пройти программы обучения, созданные совместно с работодателями, и получить опыт работы на производстве. Впоследствии студенты могут трудоустроиться в ведущие отраслевые компании страны.

«Дорогие выпускники, помните, самый ценный ресурс, который у вас есть – время. Используйте его по максимуму для самореализации. Сегодня правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны. Желаю вам личных и профессиональных успехов! Верьте в свои силы, ставьте высокие цели и будьте счастливы!» – пожелал Дмитрий Чернышенко.

Фото: пресс-служба Правительства РФ