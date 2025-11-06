Я нашел ошибку
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
Коротко посмотрел пространство центра, пообщался с ребятами, расспросил про смены и будни на площадках.
Министр молодёжной политики Республики Мали встретился с волонтёрами форума «Россия - спортивная держава»
В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов - ветераны и участники СВО, которые проходят реабилитацию в лечебных и социальных учреждениях.
В Самаре завершились соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга»
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
Все города, входящие в Ассоциацию, смогут обмениваться опытом и сотрудничать между собой, совместно решать проблемы и делиться уже существующими практиками.
Старт созданию Российской ассоциации муниципального спортивного управления дан в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа.
Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»

6 ноября 2025 22:08
86
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».

В четверг, 6 ноября, в рамках участия в XIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым наградил победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга».

На «Самара Арене» Дмитрий Чернышенко ознакомился с выставкой форума. Здесь собраны результаты работы всей спортивной отрасли страны, новейшие разработки, направленные на развитие инновационных видов спорта, и отразила в себе историю достижений российских спортсменов. Вице-премьеру представили стенд Самарской области, который состоит из нескольких интерактивных зон, включая полигон, инсталляцию «Мотостадион», арт-объект «Сердце Самары», экспозицию о клубах и чемпионах, экспозицию о производственном потенциале региона, дрон-баскетбол и так далее.

«Форум по праву занимает особое место среди ведущих спортивно-деловых площадок России, объединяя государственных деятелей, представителей спортивной элиты, экспертов и бизнес. В этом году форум собрал участников из 51 страны, что подтверждает его статус значимой платформы для международного диалога и сотрудничества в сфере спорта», – сказал глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Также вице-премьер, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный выступили на открытом уроке «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», а также пообщались с самими спортсменами.

«В 2024 году наш Президент Владимир Владимирович Путин подарил всему миру ранее не существовавший спортивный формат. Новое движение “фиджитал„, которое сейчас развивается независимо от всех, стало международным и объединило уже 120 стран. Это сочетание физического, традиционного, и современного цифрового спорта. Чтобы быть успешным, нужно развиваться и в виртуальном мире, и в физическом. Это как раз главный смысл», – рассказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко, Вячеслав Федорищев и Никита Нагорный наградили победителей турнира «Кубок Победы. Волга». Участниками соревнований по фиджитал-спорту, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали бойцы специальной военной операции, которые в настоящее время проходят реабилитацию.

«Бойцы, которые пострадали, получили ранения, защищая интересы нашей Родины на СВО, с помощью этого нового формата получают невиданные ранее преимущества для скорости восстановления, для получения новых эмоций, смысла в жизни. Я очень рад, что те отклики, которые мы получаем от наших бойцов, действительно подтверждают, что это так. Есть еще подтверждения от наших уважаемых врачей и реабилитологов, которые отмечают ускоренное восстановление, чтобы наши бойцы могли жить полноценной жизнью, несмотря на те потери, которые они понесли. Именно такую установку даёт наш Президент Владимир Владимирович Путин. И мы будем продолжать вас поддерживать и действовать в этом направлении», – отметил вице-премьер.

Турнир собрал более 100 участников специальной военной операции, среди которых есть Герои России.

«Турнир “Кубок Победы. Волга„ стал одним из ключевых спортивных событий форума “Россия – спортивная держава„. Его участники – наши герои, защитники Отечества, которыми мы гордимся. Низкий поклон им за стойкость и силу духа. Самарская область всегда была сердцем Поволжья и тем регионом, который обеспечивает защиту государства, развитие промышленности и новых технологий. Благодарен организаторам соревнований, что нам вместе удалось показать, на каком высоком уровне должны проходить такие турниры», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена». По поручению Президента Владимира Путина в России должно быть не менее 25 таких кампусов, а к 2036 году – не менее 40. Они создаются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

