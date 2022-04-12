Дмитрий Богданов: предприятия Самаркой области планируют использовать «Сервис импортозамещения»

135

В России начал работу «Сервис импортозамещения». В стране значительно повысился спрос на отечественную промышленную продукцию.

Сервис запущен Минпромторгом РФ совместно с партнерами на базе Государственной информационной системы промышленности. Платформа позволяет оперативно наладить связь между заказчиками и поставщиками.

С помощью сервиса российские производители смогут быстрее освоить ниши санкционной продукции или использовать в своей работе необходимые аналоги отечественной. Есть возможность быстрее закрыть пробелы в тех сферах торговли, откуда ушли зарубежные компании.

На платформе публикуются запросы на приобретение промышленной продукции, запчастей и комплектующих, а поставщики направляют свои коммерческие предложения исключая затраты на посредников.

С 14 марта на платформе работают 4 000 новых поставщиков, сформировано 80 000 ценовых запросов, а сумма сделок составила почти 2,5 миллиарда рублей.

Заказчики получают быстрый поиск отечественных аналогов зарубежной продукции, сокращая временные издержки за счет упрощенной процедуры проведения сделок. Поставщики смогут найти новых заказчиков, тем самым сформировав новый канал сбыта, нарастив объемы продаж.

«Мы активно информируем предприятия региона о создании Федеральной информационной системы для развития кооперации предприятий «Сервис импортозамещения», обучаем компании грамотно использовать данный ресурс, который полезен как для поставщиков продукции, так и для предприятий, испытывающих проблемы с логистикой. - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - На данный момент к нам поступила информация об использовании или планируемом использовании сервиса от 57 предприятий Самарской области, и мы активно работаем над их увеличением».

Ежедневно все новые компании осваивают новые для себя технологии работы, чтобы полностью заместить импортные составляющие. Например, самарские производители сельхозоборудования наращивают объемы. В Самарской области, по данным регионального минпромторга, в отрасли машиностроения для сельского и лесного хозяйства работают несколько предприятий. В начале апреля 2022 года с конвейера одного из них, сошёл тысячный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель для работы в полях «Туман-3». До 2025 года предприятие планирует разработать и реализовать проект нового распределителя, комплектуемого сменным технологическим оборудованием и его модификаций» с общим объемом инвестиций 170 миллионов рублей.