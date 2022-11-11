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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поздравил работников экономической отрасли с профессиональным праздником, Днём экономиста:



Дорогие коллеги, партнеры и друзья!



Поздравляю с профессиональным праздником, Днём экономиста!

В этот день, хочу поблагодарить за работу всех людей, связавших свою жизнь с развитием, экономикой, реформами и созидательными процессами!



Желаю вам быть всегда настойчивыми, быть всегда на пике компетенций и профессионализма, чтобы принимать грамотные и просчитанные решения.



От работы каждого из нас зависит успех и процветание нашей Родины, нашей Самарской области.



Пусть у нас все получится!

С праздником!