Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поздравил работников экономической отрасли с профессиональным праздником, Днём экономиста:
Дорогие коллеги, партнеры и друзья!
Поздравляю с профессиональным праздником, Днём экономиста!
В этот день, хочу поблагодарить за работу всех людей, связавших свою жизнь с развитием, экономикой, реформами и созидательными процессами!
Желаю вам быть всегда настойчивыми, быть всегда на пике компетенций и профессионализма, чтобы принимать грамотные и просчитанные решения.
От работы каждого из нас зависит успех и процветание нашей Родины, нашей Самарской области.
Пусть у нас все получится!
С праздником!