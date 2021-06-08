Дмитрий Азаров вручил госнаграды лучшим работникам социальной сферы

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8 июня, во вторник, в День социального работника, в Самаре прошел межрегиональный форум «Социальная служба: защита, поддержка, развитие». В нем приняли участие работники социальной сферы - сотрудники пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального обслуживания. Специалисты Самарской области вышли на связь в том числе в режиме ВКС.

На форуме было организовано 5 интерактивных тематических площадок: «Цифровизация сферы социальной защиты. Бережливое производство», «Старшее поколение. Время новых возможностей, «Территория детства. Демография. Семейные ценности», «Меры по снижению бедности. Оказание юридической помощи», «Формирование системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Самарской области». Результаты работы секций обсудили на пленарном заседании, в котором принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров обратился к социальным работникам. «Огромное вам спасибо за то, что вы делаете для всех нас, для людей, которые сегодня нуждаются в вашей помощи и заботе. Вы делаете это по зову души для всего нашего общества и государства. Каждый день своими добрыми делами показываете социальную сущность и человекоцентричность нашего государства», – отметил Губернатор, поздравляя с профессиональным праздником тех, кто делом своей жизни выбрал помощь людям.

Губернатор напомнил, что Самарская область не раз определяла вектор развития социальной защиты в стране по разным направлениям. Улучшение качества жизни в губернии - важная часть Стратегии лидерства региона.

Всего в области мерами социальной поддержки охвачено более одного миллиона человек. В 2020 году на эти цели было направлено свыше 26 млрд. рублей. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, а также представителей старшего поколения. В 2021 году, несмотря на сложный период пандемии, на эти цели в областном бюджете предусмотрено уже порядка 30 млрд рублей.

«Очень четко, последовательно реализуется государственная политика по поддержке семей с детьми. Семьи с невысоким уровнем дохода стали получать очень значимые выплаты. Из миллиона человек, охваченных мерами соцподдержки, около 200 тыс. человек - это семьи с детьми», - сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

В прошлом году по решению Губернатора в Самарской области были возобновлены выплаты ветеранам труда, что было очень позитивно воспринято всеми жителями и особенно старшим поколением. В регионе работает 89 учреждений социального обслуживания. Около 60 тыс. людей-инвалидов получают помощь на дому.

«Если предыдущие 5-6 лет мы занимались структурными преобразованиями и продумывали, какие услуги и на каком уровне нам нужно развернуть, то сейчас наступил период насыщения соцсферы современными технологиями», - обратила внимание министр социально-демографической и семейной политики региона.

Одним из вопросов для обсуждения стало внедрение принципов цифровизации и бережливого производства в работу учреждений социального обслуживания населения.

«Нам нужно подумать о том, как выстроить систему социальной поддержки так, чтобы она была бережлива и заботлива как к получателям услуг, так и к тем, кто эти услуги предоставляет», - поставил задачу Дмитрий Азаров.

На форуме прозвучало много идей и предложений. Так, было предложено создать систему проактивного выявления людей, нуждающихся в поддержке, выстроить индивидуальную траекторию оказания помощи, интегрировать различные виды помощи с использованием современных технологий, а также разработать и наметить создание в регионе контакт-центра социальной службы. Глава региона поддержал инициативу создания движения общественной помощи «Забота рядом», когда поддержку получают пожилые и одинокие люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Причём необходимая помощь может быть оказана как по-добрососедски, так и от коллектива на предприятиях. Прозвучало предложение об адаптации набора услуг требованиям времени. В этой связи большой вклад был отмечен со стороны волонтёров и общественных организаций.

«С участниками секции мы пришли к единому мнению, что в нашей области необходимо создать большое движение общественной заботы, которое объединит различные волонтерские организации», - рассказала Регина Воробьева, исполнительный директор региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и представлению социальных услуг «Открытое сердце».

Идею создания общественного движения поддержали волонтеры добровольческой акции #МыВместе.

«Сейчас в регионе есть много разных волонтерских организаций и социальных программ. Думаю, что объединившись, мы сможем еще больше помогать людям, которым это нужно», - отметила волонтер всероссийский акции #МыВместе Ирина Долгополова.

На форуме состоялась церемония награждения лучших работников социальной сферы и лауреатов акции «Ангел милосердия». Государственные награды вручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» получили руководитель управления социального развития защиты прав несовершеннолетних администрации городского округа Новокуйбышевск Марина Белогурова, посвятившая более 30 лет служению людям и заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа» Наталия Ямщикова.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» был вручен Светлане Просвириной, которая более 15 лет трудится санитаркой в Сызранском пансионате для ветеранов труда.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» была отмечена старший инспектор отдела назначения компенсаций и льгот по Автозаводскому району управления по городскому округу Тольятти государственного казенного учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» Нина Ушкарева.

Почетная грамота Губернатора Самарской области была вручена санитарке Самарского молодежного пансионата для инвалидов Инне Демченковой.

Особые награды получили лауреаты областной социально значимой акции «Ангел милосердия», которая проводится с 2003 года. Ее победителями становятся не только социальные работники, но и люди, чьи жизнестойкость и жизнелюбие могут служить примером для других.

В номинации «По долгу и по совести» была отмечена культорганизатор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сызранский пансионат для инвалидов» Елена Булай.

В номинации «Роднее родных» получила награду социальный работник автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения Южного округа Надежда Орлова. Четыре года назад она взяла в семью бабушку, о которой заботится по сей день.

Победителем в номинации «Судьбе наперекор» стала Валентина Береснева, основавшая движение «Жизнь в радости» для больных рассеянным склерозом.

В номинации «Сильные духом» была отмечена приемная мать семерых детей Любовь Сидорова.

Одним из лауреатов стала руководитель Благотворительного Фонда «Премиум» Ольга Матвеева. Она победила в номинации «Что отдал - то твое». Фонд помогает решать социальные задачи на территории Кинеля. Организация активно сотрудничает с областным Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа. Так, в июле 2020 года на средства фонда в центр закупили современные электрические плиты для организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд также помогает развивать детский спорт в Кинеле.

«Лучшая награда для нас - это горящие глаза детей, их победы и кубки. Мы этим живем. Та отдача, которую мы получаем, очень многого стоит. Я этим заряжаюсь, это вдохновляет меня на новые дела», - поделилась Ольга Матвеева.