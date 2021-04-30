Дмитрий Азаров провел совещание, на котором обсудили проекты формирования комфортной среды

43

В пятницу, 30 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации в регионе мероприятий федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В совещании, которое прошло в формате видеоконференцсвязи из Тольяттинского государственного университета, приняли участие главы министерств и муниципальных образований, активные общественники.

«Ключевой вопрос этой программы, главная ее идея – вместе с жителями конкретной улицы, поселка, города, района, двора обустраивать родную землю. Вместе с людьми. Обустраивать так, как видят, понимают, чувствуют люди, которые живут на этой конкретной территории», — подчеркнул губернатор.

С 2018 года, когда началась реализация национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области было благоустроено 477 общественных пространств и 1024 дворовых территории. При этом и в 2019-м, и в 2020 годах региону удавалось значительно перевыполнить первоначальные планы по количеству объектов за счёт экономии средств на конкурсных процедурах.

В 2021 году в Самарской области только по нацпроекту запланировано благоустроить ещё 295 дворов и 156 общественных территорий. Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни продолжается. Это одна из национальных целей развития страны на ближайшие годы и важная часть Стратегии лидерства нашего региона.

Программа благоустройства городских территорий зародилась в Самарской области и благодаря активности Дмитрия Азарова стала тиражироваться в других регионах, пока не была оформлена как проект федерального значения. Об этом напомнил вступивший в должность глава городского округа Тольятти Николай Ренц.

«Дмитрий Игоревич, были председателем комитета по местному самоуправлению в Совете Федерации. Именно вы донесли до Правительства и до Президента России мысль, что на эти цели, на благоустройство дворов и общественных пространств, стоит выделять федеральные средства. Никогда прежде этого не было. За это огромное спасибо», — поблагодарил губернатора глава Тольятти и выразил готовность в первую очередь работать над благоустройством тех территорий, в которых заинтересованы жители. Люди должны иметь возможность выбирать, что и как будет преображаться.

Губернатор напомнил, что 26 апреля на платформе 63.gorodsrega.ru стартовало голосование по выбору проектов для благоустройства в 2022 году. Решить, какие общественные пространства нуждаются в обновлении, возможно до 30 мая.

О важности общественного контроля за качеством выполнения работ Губернатор напомнил главам министерств и муниципальных образований, принявших участие в совещании.

В качестве примера Глава региона привел Самару, где буквально несколько лет назад работа была выстроена недостаточно организованно: объекты благоустройства сдавались не в срок, выполнялись не качественно. Сейчас Самара – один из лидеров, где делают пространство современным, комфортным, с учетом общественного запроса. Но есть и муниципалитеты, где считают достаточным просто поставить лавочки и положить плитку. Губернатор подчеркнул: такая работа не устраивает жителей. А именно мнение жителей сегодня в фокусе внимания.

«Принцип «ничего для нас без нас», принцип человекоцентричности должны стать определяющими в работе власти – муниципальной, региональной, федеральной. Такую установку дает и Президент страны Владимир Владимирович Путин. В том числе в рамках Послания Совету Федерации», – напомнил Дмитрий Азаров. – Не нужно пытаться ничего делать для людей без учета их мнения. Невозможно осчастливить человека против его воли. Это точно приведет к ошибкам, к неэффективным решениям».

Во встрече приняли участие представители общественности, волонтеры, руководители ТОСов, старшие по домам, инициаторы благоустройства территорий. Дмитрий Азаров поблагодарил их за активность и призвал обеспечить такой же, неравнодушный подход в процессе работы по благоустройству в текущем году.

Ирина Долгополова, волонтер акции взаимопомощи «Мы вместе», поблагодарила Губернатора за возможность выбора и поделилась идеей, как удержать творческую молодежь в Тольятти. По мнению волонтера, городу необходимо больше ярких, интересных общественных пространств, площадки для саморазвития, велодорожки.

Губернатор поддержал идею и предложил сформулировать конкретные предложения и идеи преображений.

О желании инициативной группы участвовать в реализации проекта реконструкции набережной Тольятти сообщила общественный представитель АСИ Алла Тукмачева. Дмитрий Азаров отметил, что уже обсудил с Николаем Ренцем важность совместной работы с жителями в ходе реализации проекта.

«Набережная должна жить спортивными, культурными событиями, она должна быть открыта для всех людей возрастов», — подчеркнул губернатор.