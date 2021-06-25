61

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России Владимира Путина.

К Главе региона в социальных сетях обратилась руководитель региональной общественной организации инвалидов – стомированных больных «Вместе» Татьяна Борисова с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения таких пациентов средствами ухода и реабилитации в послеоперационный период за счет областного бюджета. На сегодняшний день такие технические средства реабилитации выдаются пациенту бесплатно только после прохождения комиссии МСЭ и получения группы инвалидности. Однако с момента проведения операции до получения инвалидности может пройти несколько месяцев, а специальные средства нужны сразу.

«Без этих средств тяжело жить, без них невозможно выйти из дома и адаптироваться в обществе. Эти средства дорогостоящие, в месяц уходит от 5 до 8 тысяч рублей», – рассказала Татьяна Борисова. - Поэтому крайне важно облегчить людям сложную жизненную ситуацию и обеспечить средствами до получения группы инвалидности. Ведь столкнуться с этой проблемой может любой. Диагнозы при таких операциях разные».

Вопрос о поддержке стомированных пациентов и обеспечения их необходимыми средствами ухода уже обсуждался, но до сих пор оставался нерешенным. «Очень чувствительная тема, вместе с тем, пути решения ее понятны», – отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения в кратчайшие сроки решить вопрос об обеспечении данных пациентов средствами ухода и реабилитации до установления группы инвалидности, подчеркнув важность проблемы. Средства будут предусмотрены в областном бюджете в ближайшее время.

Кроме того, министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что для лучшего учета пациентов со стомой необходимо создать электронный реестр таких пациентов, куда будет поступать информация обо всех пациентах после операции и оперативно передаваться в поликлиники.

«Министерством здравоохранения Самарской области проведен расчет стоимости расходных материалов для обеспечения стомированных пациентов до присвоения им группы инвалидности, запланировано дополнительное финансирование, которое позволит обеспечить пациентов, нуждающихся в такого рода поддержке», – доложил министр.

Также на личный прием с просьбой о поддержке проекта расширения регионального ветеринарного центра по проблемам безнадзорных животных «ФлагманВет» обратилась директор центра Инна Тарасенко.

Губернатор ранее уже неоднократно оказывал поддержку центру: в период паводка помог спасти от затопления строящийся центр для животных недалеко от села Лопатино в Волжском районе. Зимой благодаря поддержке Главы региона в центре провели электричество, помогли решить вопрос с реструктуризацией платежей за аренду.

«После нашей встречи с вами все вопросы были решены. Администрация района нам помогла с переводом земли и с тем, чтобы спасти нас от наводнения. Спасибо вам огромное за эту помощь!» – поблагодарила Губернатора директор приюта для бездомных животных.

Дмитрий Азаров обсудил с Инной Тарасенко вопрос дальнейшего расширения центра. Строительные работы в Лопатино продолжаются, но в связи с тем, что земля оказалась в затопляемой зоне и после проведенных изысканий стало очевидным, что крупный ветеринарный центр здесь создавать нецелесообразно, сейчас «ФлагманВет» находится в поиске еще одной площадки для реализации масштабного проекта.

«Сейчас мы принимаем гораздо большее количество больных животных, животных, которые попали в беду. В приюте на данный момент содержится 850 животных», – сообщила директор «ФлагманВет».

Губернатор поручил профильным ведомствам оказать содействие в решении вопроса. В проработке уже находится несколько вариантов земельных участков, на которых можно будет разместить региональный ветеринарный центр.