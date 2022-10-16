Дмитрий Азаров поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником

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Уважаемые работники пищевой промышленности!

От эффективности вашего труда, профессионализма и добросовестного отношения к делу во многом зависит уровень и качество жизни граждан. Решая задачу обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания, насыщения продовольственного рынка продукцией широкого ассортимента, вы создаете условия для укрепления здоровья, улучшения социального самочувствия земляков и просто дарите людям хорошее настроение.

Вкуснейшие самарские торты и пирожные, наш знаменитый шоколад, хлебобулочная, колбасная, молочная и другая продукция с символикой «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» – все это уже давно стало брендом губернии, завоевав доверие и любовь покупателей как в самом регионе, так и далеко за его пределами.

Правительство области уделяет большое внимание укреплению позиций местных производителей, привлечению в регион масштабных инвестиций. Получая господдержку как на федеральном, так и на региональном уровне, предприятия пищепрома в новых экономических реалиях, в условиях санкционного давления получают дополнительный импульс для своего развития.

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, наш регион успешно поставляет продукцию в дружественные страны. Мы и в дальнейшем будем планомерно наращивать наш экспортный потенциал.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за высочайшее мастерство, преданность своему призванию, творческий поиск, стремление внедрять передовые технологии и расширять рынки сбыта.

Не сомневаюсь, что наградой за ваш труд будет самое искреннее уважение наших земляков и увеличение числа покупателей, отдающих предпочтение самарскому производителю.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых успехов в работе!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото из открытых источников