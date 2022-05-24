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Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"

24 мая 2022 09:29
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Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"

В самарском Дворце спорта состоялась церемония закрытия юбилейной, 30-й Российской студвесны. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников фестиваля за ту энергию, которую они подарили нашему региону. Он отметил, что Самара долго будет вспоминать это событие и гордиться, что принимала студентов всей России и дружественных стран.

Глава самарского региона отметил, что Самарская область еще долго не забудет юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна". Он добавил, что все эти дни в городе была удивительная атмосфера:

- Какую энергию творческую, молодую, вы подарили нашей самарской земле. Спасибо вам огромное. Я искренне вас благодарю. И, конечно же, мы будем вспоминать этот фестиваль, гордиться, что мы принимали Всероссийскую юбилейную Студвесну. И вспоминать вас, с вашими замечательными, потрясающими, грандиозными номерами, которые мы увидели. Конечно, я хочу поблагодарить всех организаторов, режиссеров, постановщиков, волонтёров – спасибо вам большое за этот праздник.

Губернатор поблагодарил и зрителей, которые были на конкурсных площадках. Он отметил, что за 6 дней фестиваля их посетило более 120 тысяч жителей региона, а в фестивальные городки пришло порядка 650 тысяч человек. Это стало возможным благодаря тому, что "Студвесна-2022" была открыта для посетителей.

- Друзья, мы задумывали этот фестиваль как общегородской праздник. Открытые площадки, открытый вход, два фестивальных городка. Я очень надеюсь, что, уехав с этого фестиваля, вы увезете частичку нашей самарской души. И, конечно же, приедете к нам вновь. Я очень на это рассчитываю. Познакомившись с нашим регионом, с людьми, которые живут здесь, и с командами со всей России, мы еще раз почувствовали удивительное единство. И мы постарались, чтобы вы почувствовали, как вы нужны Родине. Вас приветствовал 45-тысячный стадион на открытии. Именно вас.

Дмитрий Азаров добавил, что сейчас в нашей стране создаются все возможности для того, чтобы молодежь могла себя реализовать и достичь любых целей. Он отметил, что то внимание, которое сейчас есть к Студвесне со стороны Президента, Правительства и всех регионов говорит о том, что все еще вереди и все обязательно получится.

- Вместе мы непобедимы. Я, конечно, немного сожалею, что Студвесна уезжает и мне придется переходящий кубок передать другому региону. Но я уверен, что Студвесна здесь зарядилась и нашей волжской, самарской энергией и дальше будет развиваться. Будет еще ярче и красочнее, будет такой же прекрасной, как наша великая родина – Россия.

Фото: Сова.инфо

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