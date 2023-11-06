Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Михайловича Логойдо

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Почетный гражданин Самарской области, почетный работник водного транспорта, ветеран труда Юрий Михайлович Логойдо скончался в Самаре на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким адресовал губернатор Дмитрий Азаров.

В правительственной телеграмме Дмитрий Азаров от жителей региона, правительства Самарской области и от себя лично выразил глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни почетного гражданина Самарской области Юрия Михайловича Логойдо.

Губернатор подчеркнул, что это человек государственного масштаба, выдающийся руководитель. Будучи профессионалом в сфере водного транспорта, Юрий Михайлович многое сделал для развития отрасли, в частности Куйбышевского судоремонтного завода и пароходства "Волготанкер". Трудясь в облисполкоме, затем в администрации Самарской области, благодаря своему управленческому таланту он вывел многие проблемные предприятия региона на высокий уровень работы. В непростые времена во многом усилиями Юрия Михайловича обеспечивалась экономическая стабильность региона, он внес неоценимый вклад в развитие Самарской области.

За масштабными планами и задачами государственной важности Юрий Михайлович никогда не забывал о земляках, их просьбах. Он помогал огромному количеству людей, поддерживая их даже в самых непростых жизненных ситуациях. Принятию многих важных для жителей губернии вопросов способствовала и активная общественная деятельность Юрия Михайловича.

Уважение к людям и их труду, порядочность и скромность, ответственность, умение находить и принимать правильные решения, быть мудрым руководителем и работать в команде, доводить начатое дело до успешного завершения снискали Юрию Михайловичу непререкаемый авторитет, почёт и уважение среди коллег и жителей Самарской области, пишет Сова.

Память об истинном патриоте, труженике, достойнейшем государственном человеке Юрии Михайловиче Логойдо навсегда сохранится в истории Самарской области, в наших сердцах, сказал Дмитрий Азаров.