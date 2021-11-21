Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Роскосмоса подчеркнул, что РФ ни от кого не отстает в плане военного космоса.
Рогозин заявил, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие
Как правило, водоемы при становлении льда замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
МЧС СО: впереди ледостав — помните о безопасности
Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Татаурова
При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.
В Ленинградской области тело мужчины выпало из багажника иномарки во время ДТП 
Похоже, медведица застряла в бутылке, когда пыталась поесть из автокормушки.
Дикая медведица целый месяц жила с пластиковой бутылкой на голове
В Самаре за сутки заболели 408 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
Рогозин: запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода
Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Татаурова

21 ноября 2021 16:21
112
Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине.

 От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким ушедшего из жизни генерал-лейтенанта Владимира Федосеевича Татаурова – человека, который посвятил свою жизнь служению Родине.

Владимир Федосеевич возглавлял Управление федеральной службы безопасности по Самарской области с 2015 по 2020 год. За пять лет под его руководством ведомством был раскрыт целый ряд преступлений, совершенных организованными преступными группами, пресечены коррупционные махинации, предотвращены теракты.

Благодаря профессионализму, мужеству, отваге, ответственному отношению к делу, честности и принципиальности Владимир Федосеевич завоевал непререкаемый авторитет как среди руководителей и сотрудников силовых ведомств, так и органов власти, промышленных и коммерческих организаций. На него всегда можно было положиться в решении самых сложных вопросов. Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине.

Его заслуги были неоднократно отмечены государственными наградами. Но самой большой наградой для него всегда было спокойствие жителей, порядок и законность на вверенной ему территории.

Память об этом выдающемся человеке всегда будет жить в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
290
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
683
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
724
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
20 ноября 2021  11:15
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
783
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
20 ноября 2021  10:02
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
713
Весь список