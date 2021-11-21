Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Татаурова

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От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким ушедшего из жизни генерал-лейтенанта Владимира Федосеевича Татаурова – человека, который посвятил свою жизнь служению Родине.

Владимир Федосеевич возглавлял Управление федеральной службы безопасности по Самарской области с 2015 по 2020 год. За пять лет под его руководством ведомством был раскрыт целый ряд преступлений, совершенных организованными преступными группами, пресечены коррупционные махинации, предотвращены теракты.

Благодаря профессионализму, мужеству, отваге, ответственному отношению к делу, честности и принципиальности Владимир Федосеевич завоевал непререкаемый авторитет как среди руководителей и сотрудников силовых ведомств, так и органов власти, промышленных и коммерческих организаций. На него всегда можно было положиться в решении самых сложных вопросов. Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине.

Его заслуги были неоднократно отмечены государственными наградами. Но самой большой наградой для него всегда было спокойствие жителей, порядок и законность на вверенной ему территории.

Память об этом выдающемся человеке всегда будет жить в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров