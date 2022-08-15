Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани разыскивают без вести пропавшего подростка
Передовые проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на «Армии-2022»
Рыночная стоимость выявленного нефтепродукта составляет около 1,5 млн рублей. 
Недекларирование более 25 тысяч литров нефтепродуктов выявили самарские таможенники
66 водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
В результате ДТП пострадали три пассажирки одного из автобусов.
В Тольятти столкнулись два пассажирских автобуса
Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «спорт глухих».
Завершились первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области сохранится жара +30, +32 С
Теперь она предстанет перед судом.
Жительница Октябрьска задержана во время сбыта наркотиков
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валентины Симатовой

15 августа 2022 11:53
187
"Уверен, что в нашем регионе и за его пределами сложно найти выпускников самарского журфака, кто бы не знал Валентину Николаевну Симатову".

Губернатор Дмитрий Азаров от имени Правительства Самарской области и от себя лично выразил глубокие соболезнования коллегам, ученикам, родным и близким известного в журналистском и научном сообществе региона человека – Валентины Николаевны Симатовой.

Благодаря глубочайшему профессионализму, стратегическому мышлению, организаторскому таланту, целеустремленности и силе воли Валентины Николаевны в губернии был открыт Самарский Институт журналистики, отделение журналистики в Самарском педагогическом университете, а затем кафедра теории и истории журналистики в Самарском государственном университете.

«Уверен, что в нашем регионе и за его пределами сложно найти выпускников самарского журфака, кто бы не знал Валентину Николаевну Симатову. По словам ее студентов, она была ярким по своему стилю общения, принципиальности, убежденности, многогранности человеком, который навсегда остается в памяти. Как и та информация, знания, которые она старалась донести в процессе обучения, – отметил Глава региона в правительственной телеграмме. – Она учила отстаивать свою точку зрения, быть смелым и честным, нести ответственность за свои слова и поступки. Как человек старой закалки, Валентина Николаевна требовала от себя и других дисциплины, ответственности, тщательного, всестороннего, при этом креативного подхода к делу и тем самым воспитывала в студентах, передавала коллегам ценнейшие для жизни и работы качества. При этом ее постоянное стремление двигаться вперед, динамичный стиль работы, налаживание контактов на международном уровне способствовали развитию журналистского образования и подготовке грамотных компетентных кадров».

Близкие Валентине Николаевне люди отмечают ее чуткость, готовность помогать беззащитным и нуждающимся, стремление приносить пользу обществу, стране, на чем и основывалась всегда отечественная журналистика.

«Известие об уходе из жизни Валентины Николаевны Симатовой горечью отозвалось в сердцах многих поколений ее учеников, коллег, друзей и близких, – отметил Губернатор. – Валентина Николаевна – настоящая легенда: память о ней навсегда вписана в историю самарской журналистики».

 

 

Фото:    pxhere

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
2693
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
780
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
691
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1186
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
609
Весь список