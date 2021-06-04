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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного гражданина Самарской области Владимира Каданникова

4 июня 2021 09:22
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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного гражданина Самарской области Владимира Каданникова

От Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие  соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Васильевича Каданникова – почётного гражданина Самарской области, Героя Социалистического Труда, бывшего генерального директора и председателя совета директоров АВТОВАЗа.
Это невосполнимая утрата для всей губернии и страны в целом.


Еще 16-летним подростком придя на созданный тогда Волжский автомобильный завод, Владимир Васильевич посвятил ему большую часть своей жизни. Возглавляя крупнейший в стране автомобильный завод почти два десятка лет, он внес огромный вклад в развитие автогиганта. Во многом благодаря усилиям Владимира Васильевича АВТОВАЗ в самые трудные для страны годы сохранил свои высококвалифицированные кадры и производственную базу, что послужило основой для дальнейшего развития флагмана автомобилестроительной отрасли России. Для  АВТОВАЗа и губернии в целом Владимир Каданников - это человек-эпоха.
За годы созидательного труда Владимир Васильевич зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, успешным руководителем, остро чувствующим ответственность за судьбу предприятия и его сотрудников, а также города и области, где он жил и работал. Его вклад в социально-экономическое развитие Тольятти трудно переоценить.
Впоследствии на посту первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Владимир Васильевич, отвечая за координацию работы всей промышленности, способствовал укреплению экономического потенциала и Самарской области. О его заслугах перед губернией и страной свидетельствуют многочисленные награды и звания.
Профессиональные и человеческие качества Владимира Васильевича определяли успех его деятельности во всех сферах. Он многое сделал для развития науки, укрепления дружбы и сотрудничества между народами. Владимир Васильевич - гордость Самарской земли, истинный патриот и преданный делу труженик. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Память об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах.


      Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Владимир Каданников Дмитрий Азаров

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