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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Олега Яковлева

24 декабря 2021 16:12
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Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества и губернии в целом.

От Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Олега Григорьевича Яковлева – почетного начальника Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, заслуженного врача Российской Федерации, академика РАМТН, доктора медицинских наук, профессора.

Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества и губернии в целом. Олега Григорьевича знают в нашем регионе и далеко за его пределами как профессионала высочайшего уровня, посвятившего свою профессиональную деятельность сохранению, восстановлению и укреплению здоровья граждан, в особенности людей «серебряного возраста» и ветеранов войн.

Возглавляя почти три десятка лет Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн, Олег Григорьевич внес огромный личный вклад в развитие, улучшение качества оказания помощи пациентам этого учреждения. Именно при нем был построен современный комплекс зданий госпиталя. В первом среди подобных заведений страны внедрив в работу новые организационные и экономические методы, он обеспечил учреждение современным медицинским и технологическим оборудованием, внедрил в практику работу центра медицинской и медико-психологической реабилитации, выездной консультативной поликлиники и вывел госпиталь на уровень лучших.

Деловые и личностные качества, управленческий талант, созидательная энергия и умение достигать поставленных целей снискали Олегу Григорьевичу непререкаемый авторитет. Именно он стал первым президентом Российской ассоциации госпиталей для ветеранов войн. О его заслугах перед губернией и страной свидетельствуют многочисленные награды и звания, а также уважение, любовь, признательность огромного количества наших земляков, которым Олег Григорьевич помог благодаря своему чуткому сердцу, знаниям, умениям и опыту.

Нам всем будет крайне не хватать этого выдающегося человека, врача, деятеля, патриота.

Глубоко скорбим вместе с коллегами, родными, близкими и всеми, кто знал Олега Григорьевича. Светлая ему память!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

 

Фото:   pixabay

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