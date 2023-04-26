Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным, коллегам и поклонникам таланта актёра Владимира Борисова

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Губернатор Самарской области направил правительственную телеграмму в адрес близких народного артиста России. Владимира Борисова не стало сегодня, 26 апреля, на 76-м году жизни.

Глава региона от имени Правительства Самарской области и от себя лично выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким, всем жителями региона в связи с уходом из жизни Владимира Борисова – заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, почти полвека прослужившего в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького.



- Это невосполнимая потеря для театрального сообщества, всех самарцев и меня лично. Моё знакомство с Владимиром Владимировичем произошло более 40 лет назад, когда, придя в театр, я был покорен его исполнением роли Левши. Владимир Владимирович всегда умел удивлять и восхищать зрителя. Любой созданный им образ был незабываемым, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Губернатор отметил, что Владимир Борисов мог бы легко построить карьеру в кино, вспомнив персонажа Семёна Савельева в известной киноленте "Вечный зов" в исполнении актёра, который полюбился зрителям всего Советского Союза. Но начинающий артист принял приглашение Петра Монастырского и стал артистом Самарской драмы. Сыграв параллельно в нескольких фильмах, он посвятил себя театру и региону. Самарская земля все это время отвечала Владимиру Борисову огромной любовью и признанием зрителей, пишет Сова.



- На протяжении многих лет люди приходили в театр "на Борисова". Он прожил на сцене и в душах зрителей сотни жизней. Память о замечательном человеке, выдающемся таланте, любимом артисте, мудром наставнике, беззаветно преданному делу, навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе со всеми, кто знал и любил его, - отметил Дмитрий Азаров.