Дмитрий Азаров встретился с земляками, которые добились успеха вопреки ограничениям по здоровью

150

Сегодня, 5 декабря, губернатор встретился с лауреатами именной премии главы региона, а также с победителями и призерами Объединенного национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".



Дмитрий Азаров отметил, что 63-й регион присоединился к движению в 2025 году, и с тех пор представители губернии достойно выступают на этом чемпионате, который является одним из 26 проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" нацпроекта "Образование". Он добавил, что "Абилимпикс" активно развивается на территории региона, обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.



- Хочу от всей души поздравить вас с победой. Это, безусловно, большое личное достижение каждого из вас и всей нашей губернии в целом. Отрадно сознавать, что вы активно осваиваете различные профессии, покоряете творческие вершины, совершенствуетесь в мастерстве и науке. Спасибо вам за то, что показываете пример успеха. Это важно не только для вас, но и для очень большого количества наших с вами земляков.



Губернатор подчеркнул, что в Самарской области особое внимание уделяется важнейшему вопросу – поддержке и защите прав и свобод людей с особенностями здоровья. Это реализация нацпроектов, работа по созданию безбарьерной среды, оборудованию рабочих мест, благоустройству общественных пространств.



В регионе активно внедряется инклюзивное образование, проводится работа по обеспечению техническими средствами реабилитации, создана сеть государственных реабилитационных центров – сейчас их 18. Дмитрий Азаров отметил, что во время проведения СВО – это особенно важно.



– Понимаем, что любой военный конфликт чреват травмами, ранениями. Не только наши защитники, военные, но и жители Донбасса, которые вынуждены оставить свои дома и стать временными переселенцами, подчас сталкиваются с проблемами со здоровьем – временными или постоянными. Наша общая задача – помочь каждому, во-первых, по максимуму восстановить утраченное здоровье, во-вторых, адаптироваться в новой ситуации, и наконец вернуться к полноценной жизни. Уверен, поддержка общественных организаций также может сыграть в этом процессе огромную роль. Очень надеюсь, что с этой задачей мы будем справляться совместно.

Фото: департамент информационной политики СО