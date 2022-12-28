Дмитрий Азаров встретился с семьями защитников Отечества, героически погибших в зоне СВО

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В среду, 28 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой Тольятти Николаем Ренцем побывали в семьях военнослужащих, героически погибших в ходе СВО. Глава региона передал детям защитников Отечества новогодние подарки и обсудил со вдовами вопросы дополнительной поддержки.

Тольяттинец Юрий Филатов проходил военную службу с мая 2014 года. С первого дня специальной военной операции он самоотверженно выполнял свой долг, проявляя высочайший профессионализм и храбрость. Старший сержант погиб в конце сентября, был награжден орденом Мужеством. Семья героя не осталась одна в беде. По поручению губернатора Самарской области вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся в постоянном поле внимания руководителей органов исполнительной власти и муниципалитетов. Задача, поставленная главой региона, – окружить семьи военнослужащих теплом и заботой, подставить им надежное плечо помощи, — выполняется.

Сегодня Дмитрий Азаров, будучи в Тольятти, заехал в гости к семье защитника Отечества, чтобы лично проверить, вся ли необходимая помощь оказывается, и узнать, в каких еще вопросах нужна поддержка. Глава региона вручил 4-х летнему Федору портативную колонку, ледянку и набор конфет – именно то, что ребенок загадывал в открытке Деду Морозу. Пока Федор осваивал управление музыкальной колонкой, вдова защитника Отечества — Елена – рассказала Дмитрию Азарову, что ее старшая дочь учится в 11 классе и в следующем году готовится поступать в вуз. «Софья хочет стать врачом, намерена выбрать самарский медицинский университет, но пока не выбрала специальность», — сообщила Елена. Она также уточнила, что в школе готовы проводить бесплатные дополнительные занятия по подготовке ее дочери к экзаменам. Губернатор поручил Николаю Ренцу взять вопрос на личный контроль, оказать необходимое содействие по обеспечению подготовки Софьи к экзамену, организовать необходимое взаимодействии с СамГМУ, чтобы специалисты вуза оказали будущей абитуриентки консультации по поступлению, помогли и с выбором специальности.

Елена в разговоре с главой региона подчеркнула, что семье оказывается всесторонняя поддержка со стороны региональных и местных властей. Дмитрий Азаров оставил семье свой контактный номер телефона и попросил обращаться, если что-то понадобится.

Губернатор в Тольятти встретился с семьей еще одного героя – Алексея Шпилевского, который погиб в зоне СВО, прикрывая отход своих боевых товарищей. За свою отвагу и бесстрашие он также был награжден орденом Мужества. Вдова героя – Вилена – в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком – сыном Богданом. Старший ребенок – первоклассник Макар. Губернатор вместе вручил им новогодние подарки. Богдан получил игрушки, а Макар, увлекающийся спортом – коньки. Дмитрий Азаров поинтересовался у Вилены, вся ли необходимая поддержка ей оказывается. «Все пожелания учитываются, необходимая помощь есть. Спасибо за поддержку», — сказала Вилена. Глава региона также спросил, когда планируют отдать младшего ребенка в детский сад и пообещал при необходимости оказать все содействие для зачисления ребенка в дошкольное учреждение. Жена героя Отечества также обратилась с предложением построить новую спортивную площадку в районе – это было важно для многих жителей. Николай Ренц взял вопрос в проработку.

Фото: департамент информационной политики СО