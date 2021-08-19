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Дмитрий Азаров встретился с призером ОИ в Токио Ольгой Фоминой в обновленном тольяттинском сквере

19 августа 2021 19:35
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Спортсменка рассказала, что часто гуляет в обновленном сквере со своим сыном.

В четверг, 19 августа, Губернатор Дмитрий Азаров работает в Тольятти. Здесь он осмотрел сквер 14 квартала Автозаводского района, благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», и пообщался с местными жителями. Экскурсию по обновленному пространству Главе региона провела юная жительница Автограда Лиза Клюева.

Сквер был открыт в начале августа и сразу стал пользоваться большой популярностью у жителей. Здесь появились современная и безопасная детская площадка, тренажеры и воркаут оборудование для занятий спортом, сцена для проведения мероприятий и уютная зона отдыха, были установлены скамейки, освещение, обновлены тротуары, высажены деревья и кустарники.

Внешний вид обновленного парка выбрали сами тольяттинцы – за благоустройство этого пространства жители проголосовали, при участии горожан была разработана и концепция проекта.

«Уложили безопасное покрытие для детей, есть место для прогулок людей старшего поколения, лавочки, освещение, тренажеры находятся под крышей. Скажу как спортсмен: здоровый образ жизни должен быть всегда в основе. В этом наше будущее», - считает председатель городского совета ветеранов спорта Сергей Кондратьев.

Особенно рады преображению общественного пространства дети.

«Сейчас здесь стало здорово, разноцветные горки, тренажеры. А раньше было все старое. Я живу в соседнем дворе, но сюда прихожу каждый день играть», - рассказал второклассник Никита Краснов.

Представители старшего поколения сообщили, что подрядчики выполнили работу качественно, быстро, и сквер стал настоящим магнитом для детей и взрослых. Жители обратились к Главе региона с просьбой увеличить количество скамеек. Губернатор дал соответствующее поручение подрядчику, который, в свою очередь заверил, что в ближайшее время установит еще скамейки для отдыхающих.  

В доме неподалёку от сквера живет серебряный призер Олимпийских игр 2021 года в Токио, заслуженный мастер спорта России Ольга Фомина. Спортсменка проводила тренировку для воспитанниц гандбольной школы «Лада». Она рассказала, что часто гуляет здесь со своим сыном.

«Буквально до моего отъезда на Олимпиаду мы приходили сюда на прогулку – здесь были старые разваливающиеся качели. Всегда было немного страшно, вдруг какая-то заноза или что-то отвалится, ребенок упадет. Сейчас я вернулась, а здесь обновлённый сквер, уютный, спортивный. Я думаю, сын будет с удовольствием здесь заниматься. Приятно, что у нас в городе развивается спортивная инфраструктура», - поделилась впечатлениями гандболистка.

Губернатор поблагодарил Ольгу за блестящее выступление на Олимпиаде, а также за готовность и желание приобщать к спорту молодое поколение.

«Спасибо, что сейчас здесь передаете знания, опыт, мастерство. Я очень рад, что есть такие маяки для каждого начинающего спортсмена. Есть люди, на которых есть желание равняться. Мы радуемся, конечно, вашим успехам. Так держать!», - отметил Губернатор.

 

Теги: встреча Дмитрий Азаров Ольга Фомина сквер

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