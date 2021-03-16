Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса  «Лидеры России», которым предстоит выработать механизмы привлечения молодых специалистов в СО

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Во вторник, 16 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками программы региональной стажировки РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей». Участники программы пробудут в регионе до конца недели, и за это время им предстоит выработать механизмы, направленные на привлечение молодых специалистов в Самарскую область, а также изучить передовой опыт губернии по ряду направлений.

Это уже четвертая стажировка, которую принимает наш регион.

«Само понятие резерва достаточно условное: вы уже являетесь настоящими лидерами направлений, отраслей. Вы, безусловно, уже состоявшиеся управленцы, и мы рады, что имеем сегодня возможность обратиться к вашему опыту и к вашим знаниям в различных отраслях», – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников региональной стажировки.

Программа организована по поручению Президента РФ Владимира Путина на базе высшей школы государственного управления РАНХиГС. Ее участники – победители и финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России» – руководители органов государственной и муниципальной службы, бизнесмены, общественные деятели.

В рамках стажировки ведущие управленцы из разных уголков России встретятся с профильными министрами, представителями крупнейших предприятий региона, студентами опорных вузов, молодыми учеными Самарской области, а также с членами Инициативного центра лидеров. Площадками для проведения региональной стажировки также станут молодежный кластер и конкурсная площадка регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Губернатор поблагодарил участников программы за выбранную тему, отметив, что вопрос привлечения и закрепления молодых специалистов не теряет своей актуальности: «Я побывал в большинстве субъектов РФ и знаю, что эта тема волнует всех. Главная межрегиональная, межгосударственная конкуренция, которая сейчас есть, – это конкуренция за людей. Это главное богатство, главное достояние каждого региона, каждой страны».

Создание условий для самореализации людей, в том числе молодых специалистов, – одна из главных задач, определенных в национальных проектах. «От себя коротко сформулирую: главная цель нацпроектов в том, чтоб человек жил долго и счастливо. Этому мы должны посвятить свою работу. И, безусловно, без возможности самореализации говорить о том, что молодой человек останется в регионе, невозможно. Если он не будет видеть возможности для себя, для совершенствования и самореализации, для достойного заработка честным трудом, он будет искать, где сможет себя реализовать. Мы работаем над тем, чтобы здесь, на территории нашего региона, возможности для самореализации были», – акцентировал внимание Глава Самарской области.

Создание условий для самореализации – многогранная работа, включающая развитие образовательной и социокультурной среды, создание новых, высокотехнологичных рабочих мест, мер поддержки молодых специалистов, системы ранней профориентации, подготовки и переподготовки кадров. Участники программы отмечают: в регионе многое сделано по этим направлениям, и тем интереснее проходить стажировку именно здесь, на самарской земле.

«Регион заинтересовал возможностями. Когда мы изучали ту проблематику, которая была сформулирована Главой региона, мы поняли, что областью уже пройден большой путь. Поэтому для нас стажировка в Самарской области – определенный вызов: что нового мы можем предложить, чтобы удержать молодых специалистов, привлечь из других регионов молодых людей, чтобы они здесь жили, получали образование, строили карьеру, развивали регион», – отметил участник программы, бизнесмен Александр Кузнецов.

Проведя «домашнюю работу», участники приехали в регион с рядом инициатив, о которых рассказали Дмитрию Азарову. Среди направлений, которые, по их мнению, необходимо развивать для привлечения перспективных кадров в регион, – продвижение бренда Самарской области, развитие туризма, формирование комфортной городской среды, развитие площадок для коммуникации вузов, студентов и работодателей, а также создание студенческого мультикампуса. При этом, кампус «стажеры» видят не как новое здание учебных корпусов или общежитий, а как межвузовских центр коллаборации, созданный на базе опорных университетов.

«В регионе есть вузы с многолетней историей, у которых есть опыт, практики, и мы хотим сделать так, чтобы ребята могли получать образование одновременно в нескольких институтах на одной площадке, – пояснил индивидуальный предприниматель, участник программы Тимофей Фокин. – Кампус – это прежде всего технология объединения. Это среда, в которой люде смогут обмениваться знаниями, идеями, получать качественное образование, проходить стажировку на местных предприятиях и оставаться в регионе работать».

Дорабатывать кейсы участники программы будут до конца недели совместно с командой областного Правительства. Дмитрий Азаров подчеркнул, что крайне важно при доработке инициатив применять комплексный подход, который позволит в дальнейшем объединить существующие механизмы поддержки и привлечения молодежи с новаторскими идеями в единую систему, передает пресс-служба облправительства.