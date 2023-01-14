Дмитрий Азаров встретился с членами Комитета семей воинов Отечества

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В субботу, 14 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями Комитета семей воинов Отечества. Эта НКО создана в ноябре прошлого года по инициативе ведущих российских общественных организаций, в числе организаторов - «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Инициатива была поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Также по поручению Главы государства организовано взаимодействие с Комитетом семей воинов Отечества ряда федеральных министерств, руководителей регионов. В числе задач Комитета — содействие Правительству РФ в разработке комплексной программы сопровождения участников СВО, а также членов их семей. Речь идет о психологическом сопровождении, социальной реабилитации, профессиональной переподготовке, трудоустройстве. Комитет фактически аккумулирует уже созданные женские общественные организации и помогает держать связь с матерями и женами военнослужащих.

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова отметила, что Самарская область может выступить примером для других регионов в работе, которая проводится с семьями военнослужащих, и поблагодарила Губернатора: «Забота, которой окружены сегодня семьи, притом, что вы столкнулись с трагедией, которая произошла, - это очень важно. Мы знаем, что вы сами звонили мамам, знаем, что сами ездили туда, разговаривали с бойцами. Это время, в которое нужно оставаться с семьями на связи. Спасибо вам!»

В Самарской области первой в стране была реализована система социальных паспортов семей военнослужащих, благодаря этому все вопросы отрабатываются ведомствами, министерствами, местными администрациями оперативно и слаженно, организован контроль отработки поступающих обращений.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Комитет семей воинов Отечества всегда может рассчитывать на поддержку и помощь Самарской области. Представители Комитета рассказали, что в фокусе их внимания сейчас в первую очередь находятся семьи военных: матери, дети и супруги защитников. Поддержка оказывается как материальная, так и психологическая.

«Все получается, когда есть взаимодействие. У вас действительно все получилось отлично. Мы хотели бы дальше транслировать этот опыт в другие регионы, чтобы вы были как флагманский пример», - выразила намерение Юлия Белехова.

Руководитель области поблагодарил членов Комитета за то, что в это непростое для региона время они нашли возможность приехать. Очень важно поддерживать близких бойцов, чтобы они были опорой и крепким тылом для них и помогали своим защитникам Отечества сохранять силу духа и волю к победе.

«Знаю, что ваши наставления, ваша помощь дает людям возможность восстановить духовные силы, несмотря на то, что многие находятся в скорби. Благодарю вас, что вы именно в это время на территории Самарской области. Конечно, вы поможете, поддержите людей. Помолимся вместе за наших защитников, за тех, кого нет с нами, за тех, кто сегодня на передовой и защищает то, что для нас дорого и свято», - обратился Губернатор к представителям АНО «Комитет семей воинов Отечества» - Монаху Киприану, Герою Советского Союза, полковнику запаса, и Михаилу Хасьминскому, руководителю Центра кризисной психологии, созданного по благословению Святейшего Патриарха Алексия II при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова.

Представители Комитета проведут в Самарской области несколько дней, в программе их визита ряд встреч с семьями защитников Отечества в Самаре и Тольятти, они будут работать совместно с представителями Общественной палаты региона и фонда «Звезда и лира», женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.