Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области

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В четверг, 16 декабря губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области жителям губернии. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, благодарности Президента, Совета Федерации, Губернатора, почетные звания и памятные знаки получили почти полсотни мастеров своего дела.

«За вашими плечами - десятилетия добросовестного труда, достижения в самых разных сферах. Хочу вас поблагодарить за то, что вы становитесь наставниками для молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии и в выборе пути, за то, что проявляете активную гражданскую позицию. Благодаря вам, вашему опыту, мудрости, я уверен, нам не страшны никакие вызовы, с которыми сталкивается наша страна и наш регион. Оставаясь единой командой, мощной созидательной силой, мы сможем сделать еще очень многое для того чтобы наш регион стремительно развивался и процветал», - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи - людям, которых объединяет любовь к родному краю, огромное трудолюбие и искреннее стремление изменить к лучшему окружающий мир.

Среди награжденных – Евгений Кривощеков, профессор кафедры хирургии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета. Евгений Петрович - врач в третьем поколении, принимает активное участие в разработке региональных стандартов лечения больных с синдромом диабетической стопы, применяющихся во всех лечебно-профилактических учреждениях как в Самарской области, так и Приволжского федерального округа. Сегодня профессору было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

«Еще до поступления в институт я уже знал, кем буду, мечтал стать хирургом и всегда хотел работать в Самарском государственном медицинском университете. Конечно, труд врача тяжелый, но я всегда работал на благо жителей Самарской области», - отметил Евгений Кривощеков.

Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» была награждена Нина Иевлева, Почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи.

Вручая награду, Губернатор отметил, что Детская картинная галерея – уникальный проект, реализованный в городе, в старинном здании Дома-музея Клодта. В фондах музея хранится более 20 тысяч детских работ из 24 стран мира. А ее основатель Нина Васильевна обладает искусством раскрыть талант в каждом ребенке.

«Я никогда не желала работать в другом городе. Самара для меня очень много значит, - призналась Нина Иевлева. - Я очень надеюсь, что наш город и дальше будет процветать».

Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ был отмечен Ростислав Хугаев, председатель Союза народов Самарской области, почетный строитель РФ, Почетный гражданин Самары, член Общественной палаты Самарской области.

Награждая председателя Союза народов Самарской области, Дмитрий Азаров напомнил, что в этом году в Самаре открылся Парк дружбы народов, и в этом заслуга Ростислава Хугаева.

«В этом году мы отмечаем 170-летие нашей губернии, губернии многонациональной. Мы гордимся, что у нас никогда не было межнациональных, межконфессиональных конфликтов, а это постоянная работа», - подчеркнул Глава региона.

«Хочется поблагодарить Правительство Самарской области, Губернатора, что создали все условия для того, чтобы мы трудились на благо нашего любимого города и области», - выразил благодарность Ростислав Хугаев.

Вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», руководитель филиала Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» в Самаре Владимир Асеев сегодня был награжден почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».

Благодаря Владимиру Асееву Самара более 20 лет является центром хоккея в Приволжском Федеральном округе. В Самарской области по его инициативе были открыты хоккейные школы, в городах и поселках Самарской области создано множество детских дворовых команд. Благодаря Владимиру Алексеевичу Самара является единственным городом в России, где с 2008 года ежегодно проводятся Всероссийские детско-юношеские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка».

Вице-президент Федерации хоккея России отметил внимательное отношение Губернатора к развитию детского спорта: «Мы много говорим о профессиональных командах, профессиональном спорте, но основа – это детский спорт. Сегодня я отвечаю в Приволжском федеральном округе за хоккей. Самарская область – это мой родной край: здесь я живу, живут мои дети, внуки. Несколько лет назад мы занимали одно из последних мест по материальной базе. Сегодня мы в тройке лидеров. Мы построили много новых спортивных сооружений, открыли детские спортивные школы. Наша задача – воспитание спортсменов высокой квалификации. Но главное, что десятки тысяч мальчишек занимаются своим любимым видом спорта, мальчишек, которые становятся настоящими мужчинами, которые готовы за себя постоять и за свою семью, и за нашу единую, прекрасную Россию».

Вручая Владимиру Асееву заслуженную награду, Губернатор напомнил о том, в прошедшие выходные в новом Дворце спорта, который был построен и сдан на год раньше срока, и объединил людей, которые любят спорт, Самарский хоккейный клуб провел уже второй матч.

Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» был награжден заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева, доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов. Петр Серафимович работает в университете с 1972 года, где прошел путь от ассистента до профессора. С 1984 года по настоящее время он заведует кафедрой Российской истории, которая признана одним из ведущих учебных и научных центров Поволжья. На протяжении 17 лет он занимал должность первого проректора Самарского государственного университета. Ученый известен своими исследованиями по аграрной истории России и крестьяноведению, социальной психологии, историографии, отечественной истории.

«Я практикующий историк, занимаюсь не только фундаментальными научными исследованиями, но и публичной историей, которая нацелена на то, чтобы люди знали собственную, личную историю, историю своего края. Дмитрий Игоревич выполнил мою заветную мечту - сейчас в школах преподается история Самарского края, было выпущено три учебника. Еще хочу отметить, что за последние три года Самарская губерния сделала качественный рывок. Я надеюсь, что под вашим руководством, Дмитрий Игоревич, и вместе с нами, Самарская область войдет в число ведущих экономических и культурных центров страны», - выразил свое мнение Петр Кабытов.

Владимир Абрамов возглавляет «Самарагорсвет». Владимир Иванович принимал активное участие в реализации социально-значимых городских программ по развитию единой светоцветовой среды Самары, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния города, формированию комфортной городской среды. Сегодня ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области».

«В 2008 году в нашем городе было 28 тысяч светоточек. Город был полутемным. По инициативе Дмитрия Игоревича, который тогда занимал пост первого заместителя главы города, была разработана целевая программа. И на сегодняшний день в городе больше 70 тысяч светоточек. Вы сами видите, какой сегодня город», - рассказал о том, как преобразилась Самара, Владимир Абрамов.

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика» Тольяттинского государственного университета Михаил Выбойщик был отмечен почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».

Поблагодарив за награду, ученый подчеркнул, что очень важно, чтобы те идеи, которые сегодня реализуются, получили развитие. Для этого необходимо обратить самое пристальное внимание на подготовку педагогических кадров.

Дмитрий Азаров сообщил, что 24 декабря состоится Госсовет по науке и высшему образованию, где ему поручено вести круглый стол по научно-образовательным центрам. Самарский НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» признан одним из лучших в стране. Губернатор предложил озвучить и вынести на обсуждение идеи профессора Тольяттинского университета по подготовке квалифицированных кадров.

Свои предложения по вопросу организации высшего образования Губернатор также предложил высказать профессору кафедры социологии и культурологии Самарского национально-исследовательского университета, доктору философских наук Евгению Молевичу, которому было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области». Кафедра под руководством Евгения Фомича стала одной из первых университетских кафедр в России, с которых началось возрождение социологии в нашей стране. Профессор является крупным ученым в области философии, социологии и политологии. Им опубликовано свыше 200 научных работ, в том числе 10 монографий.

Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.

«Я искренне горжусь, что у меня есть такие земляки. И не сомневаюсь, что ваши знания, ваш опыт, ваш труд и впредь помогут нашей губернии уверенно, успешно развиваться и процветать. Впереди, конечно, много задач. В будущем году мы продолжим работу по достижению целей, определенных стратегией развития Самарской области, а это стратегия лидерства, и конечно, достижению тех целей, которые определены на государственном уровне Президентом страны - национальных целей развития России», - резюмировал Губернатор.

Фото: правительство СО