Дмитрий Азаров вместе земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе

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В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Самарской области прошли богослужения в честь Рождества Христова. Светлый праздник вместе с земляками губернатор Дмитрий Азаров встретил в Соборе Софии Премудрости Божией в региональной столице.

Напомним, в 2019 году по приглашению Дмитрия Азарова чин великого освящения Софийского собора провел святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня Рождественскую службу в соборе по традиции провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.



Встретить праздник Рождества Христова собрались сотни жителей и гостей Самары.



- Это первый большой и важный православный праздник в наступившем году, который мы традиционно встречаем в храме, вознося молитвы Богу о счастье, благополучии, здоровье, а потом собираемся всей большой семьей, - отметили прихожане.



- В этом году мы встречаем Рождество Христово с особым волнением, потому что наши сыновья, наши мужья с оружием на передовой защищают нашу страну от нацизма, защищают нас и своих детей, чтобы у них было светлое и яркое будущее. Поэтому сегодня мы молимся за то, чтобы они скорее вернулись домой живыми и здоровыми, - отметила женщина.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что служители церкви благословляют наших воинов, участвующих в специальной военной операции, на ратный подвиг, поддерживают их семьи, вдохновляют свою паству на преданное служение Отечеству, вселяют в людей уверенность и волю к победе. Он отметил, что в эти судьбоносные для страны времена, особенно важно быть вместе, единым сплоченным народом, объединенным общей историей, культурой, традициями, стремлением к добру и справедливости, пишет Сова.

- Мы молимся за павших героев, за тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину – великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только так - объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности, - акцентировал губернатор.