Дмитрий Азаров: «В Самарской области потрясающее волонтерское движение»

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В понедельник, 6 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX Форуму добровольцев Самарской области – итоговому событию года в волонтерском жизни губернии. В рамках мероприятия, приуроченного к Международному дню добровольца, Глава региона вручил почетные награды и отметил вклад волонтерского движения в развитие губернии.

Форум добровольцев Самарской области проводится ежегодно и объединяет всех, кто вовлечен в волонтерское движение: активистов, организаторов, представителей муниципалитетов, некоммерческих и образовательных организаций, органов власти, участников различных проектов и акций. Самарская область — один из ведущих в стране регионов по развитии добровольчества, в этом движении задействовано более 150 тыс. человек.

«Это армия добра, заботы и любви. Армия, которая творит добро каждый день, невзирая на какие-то сложности. Они дарят свою энергию, свою заботу тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается. Я хочу вас за это сердечно поблагодарить», — сказал Губернатор, открывая форум, — Я могу долго перечислять направления волонтерских движений в нашем регионе. И конечно очень рад, что каждое направление, за которое вы беретесь, получает такую поддержку в обществе. Каждый день прибавляется все новых и новых соратников в волонтерские движения. Пусть все добро, которое вы творите, сторицей вернется вам благодарностью людей».

Самарская область в течение четырех лет входит в пятерку регионов России, которые одерживают победу во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Кроме того, в губернии действует многофункциональный ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который имеет свои филиалы в 8 муниципальных образованиях губернии. «Регион показывает фантастические результаты в развитии добровольчества. В каждом муниципалитете у нас есть люди, готовые помогать. Мы будем делать так, чтобы центры поддержки волонтерства появился в каждом муниципалитете», — отметил Глава региона.

С марта 2020 года в Самарской области организована работа регионального волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Всего за весь период акции с марта 2020 года по декабрь 2021 года волонтерами было обработано свыше 135 тыс. обращений, оказана реальная помощь в решении насущных жизненных вопросов. Самарское добровольчество, в том числе, активно участвует в борьбе с короновирусной инфекцией: открыто 37 муниципальных волонтерских штабов помощи пожилым гражданам в ситуации распространения COVID – 19. Активисты также непосредственно задействованы в работе в сфере медицины.

«Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы делаете для всех нас, жителей Самарской области. Не всегда вы слышите эти слова благодарности. К вам обращаются люди, когда приходит беда, когда нужна помощь. А когда налаживается все, не всегда люди успевают сказать «спасибо»! Я от всех жителей Самарской области хочу вас поблагодарить. Вы сегодня — значимая сила развития нашего региона. Сила добра, позитива, созидательных преобразований. На вашем примере все больше и больше люди задумываются о том, что мы нужны друг другу, что каждый из нас может чуть больше, а объединив усилия, мы можем решить вопросы любой сложности. И так будет и впредь. Потому что в Самарской области потрясающее волонтерское движение», — отметил Дмитрий Азаров.

Форум добровольцев Самарской области традиционно приурочен к Международному дню добровольца, который также отмечается и в нашей стране. Так, 5 декабря, в Москве состоялась церемонии вручения премии #МыВместе, в которой принимала участие делегация Самарской области. С праздником волонтеров поздравил Президент РФ Владимир Путин. «В основе волонтёрской работы лежат идеи созидания, гуманизма, взаимопомощи – то, что близко и понятно каждому человеку. Это универсальные ценности, способные стирать искусственные барьеры, границы, а порой даже и разногласия», — отметил Президент страны.

Наиболее ярко проявившиеся себя активисты добровольческого движения отмечаются и на Форуме добровольцев Самарской области – это представители различных учреждений, общественных и молодежных организаций, активисты всероссийских и региональных волонтерских проектов. Так Благодарность Президента РФ была вручена Ренату Исказиеву, который занимается волонтерской деятельностью уже около 20 лет, включая мероприятия различных направлений – от экологических до патриотических. «Как доброволец участвую в мероприятиях еще с 1-2 класса школы. Сегодня как неравнодушный житель оказываю поддержку ветеранам, животным, участвую в экологических акциях. Любое свободное время стараюсь провести с пользой для волонтерского движения. Я уверен, что чтобы изменить общество, нужно начать с себя, быть полезным», — отметил Ренат Исказиев.

Среди тех, кто получил почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям», была Юлия Копылова, председатель общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер». «Дмитрий Игоревич, вы помните, как еще 10 лет назад я попросила у вас помощь и вы мне помогли? За это время, за 10 лет, наша организация очень многое сделала, в том числе, благодаря Вашей поддержке. Давайте и дальше вместе делать добрые дела», — обратилась Юли Копылова к Главе региона.

В ближайшее время самарское добровольческое движение ждет два масштабных мероприятия. С 14 по 18 декабря в Самаре состоится международный форум «Волонтеры Победы», который, как планируется, соберет около 500 участников из 85 регионов России. А весной следующего года регион примет ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Сегодня в рамках форума добровольчества был дан старт набору волонтеров на это знаковое событие.

«Не сомневаюсь, что волонтеры зададут главный драйв всероссийской студвесне. Давайте сделаем так, чтобы всероссийская студенческая весна, этот фестиваль творчества, свободы, молодости, стал настоящим праздником для всего региона. Очень хочу сделать так, и, надеюсь, вы меня поддержите, чтобы студвесна не закрывалась только в концертных залах, где ребята будут показывать свое творчество, чтобы она выплеснулась на улицы города. Мы к этому готовимся, и хочу, чтобы это был студенческий, молодежный, творческий форум. Праздник для всех горожан», — отметил Дмитрий Азаров.

Фото: СОВА