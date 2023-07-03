Дмитрий Азаров в преддверии Дня российской почты вручил землякам почетные знаки и благодарности губернатора

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Торжественное мероприятие состоялось сегодня в Самарской филармонии. Профессиональный праздник тех, кто соединяет регионы, страны и континенты, отмечается во второе воскресенье июля, 9-го числа.



Коллектив Управления федеральной почтовой связи Самарской области – это более 6700 сотрудников. В регионе работает 771 отделение, которое ежемесячно посещают более 2,5 млн человек. 252 отделения расположены в городах, 514 – в муниципальных районах, а ещё пять – передвижные.



- Вы объединяете всю нашу великую необъятную страну. Ваши коллеги работают и в новых регионах России. Невозможно представить единство страны без «Почты России». Именно вы связываете судьбы людей, вы их знакомите, вы поддерживаете те взаимосвязи, без которых, наверное, ни один человек не может ощущать себя счастливым. Почтовое отделение в населенном пункте – это символ присутствия государства, постоянной связи, единства нашей страны, - сказал губернатор, поздравляя сотрудников «Почты России». - Сегодня «Почта России» – это высокотехнологичная компания. И мы видим, как внедряются самые современные передовые, цифровые технологии в работу «Почты России». Но ничто не заменит, конечно же, того самого человека - и сегодня главного в компании «Почта России», - который доходит до каждого жителя.



Благодаря сотрудничеству Правительства Самарской области с «Почтой России» в регионе успешно реализуются проекты в интересах жителей губернии, в том числе в формате пилотных для дальнейшего тиражирования во всей стране. Например, это ремонт почтовых отделений и подготовка почтальонов к оказанию базовых медицинских услуг населению.



С 2021 года в регионе действует крупный логистический центр «Почты России». Терминал площадью более 15 тыс. кв. м в индустриальном парке «Преображенка» способен обрабатывать до 300 тысяч отправлений в сутки. Открытие объекта - это улучшение качества предоставления услуг тысячам жителей Самарской области и новые рабочие места. Масштабный инвестпроект реализован под личным контролем главы региона.



В ближайшее время в Самаре откроется операционный центр обслуживания клиентов «Почты России». Его запуск позволит клиентам быстрее получать ответы на свои обращения (в среднем в 4 раза), а также создаст для жителей региона дополнительно 500 рабочих мест.



- Я очень рад тому, что «Почта России» принимает решения о создании новых компетенций на Самарской земле. Это еще и новые рабочие места, что важно для любого региона и Самарской области тоже, несмотря на то, что у нас рекордно низкие показатели по безработице, - отметил глава региона. - Мы находим новые решения и новые направления, которые позволят «Почте России» работать, а значит, нашей стране процветать. «Почта России» дает людям ощущение единства, сплоченности и неразрывной связи. Поддержка страны, региона будет всегда, мы понимаем, насколько это важно.



Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил работников почты за поддержку родных и близких защитников Отечества, которые ждут весточки из зоны СВО – в непростых условиях компания наладила доставку посылок и писем военнослужащим. С мая 2023 года действует бесплатная отправка посылок в зону СВО.



- «Почта России» наладила бесперебойную доставку посылок, писем. Это было непросто. Это первый опыт за десятилетия и понятно на начальном этапе были свои сложности. Но точно с этой задачей справились. Знаю, что сейчас непросто приходится смотреть в глаза женам, матерям наших защитников Отечества, которые ждут весточки из зоны СВО.

Отдельно хочу поблагодарить за то, что вы находите добрые слова поддержки родным и близким наших Героев, защитников. Я отдельно хочу поприветствовать сотрудников «Почты России», родственники которых сегодня защищают нашу Родину в зоне специальной военной операции. Благодаря им мы можем собираться на такие торжественные мероприятия.



В ходе торжественного мероприятия Дмитрий Азаров вручил почетные знаки «Трудовая слава» и «За служение людям», а также грамоты сотрудникам УФПС региона.



Среди награжденных– водители, почтальоны, начальники почтамтов, отделений почтовой связи и другие.

Фото: пресс-служба правительства СО