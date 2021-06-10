Дмитрий Азаров в Большой Глушице проверил качество жилья, построенного для переселенцев из аварийных домов

352

В этом году 28 семей посёлка Большая Глушица переедут в новые квартиры из аварийного жилья, ещё 19 – получат денежные средства.

Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в район в четверг, 10 июня, оценил качество проведённого строительства, встретился с жителями, которые уже буквально «сидят на чемоданах» и с нетерпением ждут новоселья.

«Я уже и мебель купила, и люстры, наша семья полностью готова к переезду, – отметила жительница села Ольга Разливанова. – Я заранее купила обои. Но мне нравятся поклеенные, и я уже решила, что оставлю их. По качеству работ у меня нет никаких замечаний. И главное, я рада тому, что у нас индивидуальное отопление. Это огромный плюс, потому что я могу сама регулировать тепло».

Жители районного центра получат ключи от квартир в новом двухэтажном доме по улице Буровиков. Его строительство началось в апреле прошлого года и уже сегодня объект почти полностью готов. Застройщику осталось оформить последние бумаги и устранить ряд замечаний.

«Есть небольшие замечания, которые мы озвучили строителям, – фасад нужно подкрасить, в некоторых квартирах необходимо обои переклеить», – отметил исполняющий обязанности министра строительства региона Сергей Пичушкин и заверил, что «к моменту передачи жилья все мелкие недочёты будут исправлены». После этого ключи от новых светлых и просторных квартир будут переданы семьям.

Ольга Разливанова попросила, как можно скорее закончить оформление бумаг. У женщины 1 июля возвращается сын из армии, и вместе они хотели бы отметить новоселье. «Давайте максимально ускорим работы и попробуем к первому июля уже передать квартиры. Осталось ведь совсем немного: вопросы только в оформлении жилья», – отметил Дмитрий Азаров.

Будущие жильцы дома уже приступили к благоустройству территории вокруг. Сами разбили газоны, посадили цветы и деревья. Глава региона такую инициативность поддержал: «Я рад, что вы так трепетно и бережно уже сейчас относитесь к своему жилью и территории вокруг дома».